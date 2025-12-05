ЦБ прорвал укрепление

Банк России смягчил ограничения на перевод за границу иностранной валюты. Благодаря этому биржевой курс юаня вырос до 10,78 руб./CNY, курс доллара приблизился к отметке 76,5 руб./$. Однако действия регулятора будут иметь ограниченный эффект, в том числе из-за сокращения спроса на валюту, считают аналитики. Поэтому без более радикальных мер рубль продолжит укрепление и в будущем году.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Уходящая неделя завершилась небольшим ослаблением российской валюты. Несмотря на то что при открытии биржевых торгов 5 декабря курс юаня откатился к отметке 10,6 руб./CNY (минимума с начала февраля 2023 года), к концу торговой сессии заметно укрепил позиции. По ее итогам курс остановился на отметке 10,78 руб./CNY, прибавив за день 8 коп. и отыграв большую часть снижения предыдущих двух дней. Внебиржевой курс доллара в целом повторил эту траекторию, завершил день возле отметки 76,47 руб./$, что на 47 коп. выше закрытия четверга.

В этот раз против рубля выступил Банк России, который со следующей недели частично либерализует переводы валюты за рубеж.

С 8 декабря граждане РФ и физлица-резиденты дружественных стран получают возможность переводить на зарубежные счета неограниченный объем валюты.

До настоящего времени лимит составлял $1 млн в месяц, который был установлен еще в марте 2022 года для стабилизации валютного курса. Тогда же была введена обязательная продажа валютной выручки, повышена ключевая ставка (до 20%), а также заморожены счета иностранных инвесторов. «Меры были жесткими, но именно они позволили купировать панику и сохранить финансовую стабильность в самый острый период кризиса»,— считает глава аналитического департамента инвесткомпании «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

Однако в условиях постоянно расширяющихся санкций, а также перехода во внешнеторговых расчетах на национальную валюту произошло сужение валютного рынка. Вдобавок к этому высокие рублевые ставки способствовали снижению спроса на валюту, что мотивировало экспортеров продавать выручку для извлечения дополнительных процентных доходов. «Кроме того, высокие ставки сдерживали потребительскую активность и спрос на валюту со стороны импортеров»,— отмечает госпожа Пырьева.

В итоге за 12 месяцев курс юаня на российском рынке снизился на 26%, курс доллара — более чем на 30%. Поэтому, как считают участники рынка, нынешний шаг Банка России призван снизить давление на биржевой курс юаня, который невыгоден бюджету и экономике.

«В условиях усиления санкций на сырьевой сектор и более сложной ценовой конъюнктуры на мировом рынке крепкий курс рубля еще больше ухудшает финансовое положение экспортеров, негативно влияя на доходы бюджета, инвестиции и другие макропоказатели»,— отмечает директор по инвестициям «Астра Управление активами» Дмитрий Полевой.

Однако, как и в случае с отменой обязательной репатриации валюты, шаг Банка России не сможет сломить сложившийся в этом году тренд на укрепление рубля. «Предыдущий лимит в $1 млн позволял значительной части физических лиц осуществлять необходимые переводы»,— отмечает руководитель аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. К тому же все те, кто хотел вывести большие суммы, давно это делают через рубли, конвертируя их в дружественных странах. По мнению управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдана Зварича, данного фактора будет достаточно для стабилизации валютных котировок, но не для слома среднесрочного тренда на укрепление рубля.

Вместе с тем одним из самых действенных шагов для ослабления рубля могло стать сильное снижение ключевой ставки, указывают участники рынка, однако Банк России не идет на такой шаг на фоне сохранения высокой инфляции.

По мнению Владимира Евстифеева, других способов для корректировки курса национальной валюты у российских властей не так много. «Возможно сокращение продажи валюты в рамках бюджетных операций с переходом к пополнению валюты в резервы, дальнейшее ослабление ограничений на вывод капитала»,— отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Без таких шагов рубль продолжит укрепление. В начале следующего года этому «будет способствовать сезонное увеличение внешнеторгового профицита и остаточного влияния процессов, наблюдаемых в конце 2025 года (возврат капитала, позитивный вектор геополитических процессов, сохранение жесткой ДКП и т. д.)», указывает Богдан Зварич. По его оценке, в первом квартале 2026 года курс юаня может отступить в диапазон 10–10,5 руб./CNY.

Виталий Гайдаев