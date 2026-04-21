Бизнес Петербурга привлек 13,5 млрд рублей при поддержке Смольного

Малый и средний бизнес в Санкт-Петербурге привлек 13,5 млрд рублей при поддержке городского Фонда содействия кредитованию. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.

Смольный продолжает оказывать поддержку малому и среднему бизнесу в Петербурге

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В настоящее время в Санкт-Петербурге действует свыше 150 программ поддержки предпринимателей. Помощь бизнесу оказывают восемь специализированных организаций, предоставляющих льготное финансирование и содействие в выходе на зарубежные рынки.

В 2025 году Фонд микрофинансирования выдал льготные займы на сумму 3,5 млрд рублей — это почти вдвое больше, чем годом ранее, подчеркнул господин Беглов.

Кроме того, с 2023 года малые технологические компании Петербурга получили более 6 млрд рублей через конкурсы Агентства технологического развития.

