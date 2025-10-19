При УрГПУ открыли студенческий храм святой Марии Магдалины

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершил молебен в студенческом храме во имя святой Марии Магдалины, который расположен в старинном здании Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) на ул. Толмачева в Екатеринбурге.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Студенческий храм святой Марии Магдалины при УрГПУ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Сегодня совершил здесь литургию. Очень красивый храм. Теперь он именуется как студенческий храм святой Марии Магдалины»,— написал митрополит в telegram-канале. По его словам, в июне с ректором вуза Юрием Биктугановым был подписан договор пользования помещением храма, которое тогда выглядело «аварийным спортзалом, давно мечтающим о ремонте».

Храм во имя святой Марии Магдалины был построен и освящен в 1893 году при первой Екатеринбургской женской гимназии. В годы Первой мировой войны часть помещений гимназии была занята госпиталем. В Гражданскую войну в храме размещался лазарет. После установления советской власти церковь была закрыта, объект был передан педагогическому университету, который был открыт в 1930 году. В советское время в помещениях размещались: библиотека, спортзал, актовый зал.

Как сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии, инициативу возродить храм святой Марии Магдалины проявил настоятель храма «Большой Златоуст» Виктор Явич, а «клирики и прихожане оказали большую помощь в осуществлении первых шагов к будущим реставрационным работам, которые пройдут при поддержке Благотворительного фонда РМК». Церковь святой Марии Магдалины получила статус студенческого храма УрГПУ.

После молебна митрополит Евгений, ректор УрГПУ Юрий Биктуганов и ректор Екатеринбургской духовной семинарии иеромонах Корнилий (Зайцев) подписали соглашения о сотрудничестве.

Алексей Буров