В Госдуме предложили продавать лекарства в передвижных аптеках

В Государственную думу внесли законопроект о федеральном эксперименте по розничной продаже лекарств с помощью передвижных аптек. Согласно документу, размещенному на сайте нижней палаты, торговлю можно будет осуществлять в селах, где отсутствуют обычные аптеки.

Авторами инициативы выступили депутаты от фракции «Единая Россия». Среди них — Евгений Нифантьев, Дмитрий Вяткин, Виктор Селивестров, Андрей Исаев и Александр Сидякин. Изменения вносят в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств».

Поправки предусматривают, что эксперимент будет проходить с 1 июня 2026 года по 1 июня 2026 года. В законопроекте указано, что в передвижных аптечных пунктах будет запрещена продажа определенных лекарственных препаратов. В их числе — наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества. Также ограничат торговлю препаратами предметно-количественного учета, иммунобиологических лекарств, препаратов, которые нужно хранить при температуре ниже 15°C и лекарств, содержащих спирт.

Правительство определит конкретные параметры проведения эксперимента и порядок включения в него регионов России. В инициативе смогут принять участие только те аптечные организации, которые будут соответствовать введенным параметрам.

Если Государственная дума примет законопроект на пленарном заседании в первом, втором и третьем чтениях, а впоследствии его подпишет президент России Владимир Путин, то документ вступит в силу в день начала эксперимента — 1 июня 2026 года.