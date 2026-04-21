Тамбовскую судью в отставке Дробышеву оштрафовали за неправомерные решения

Тамбовский областной суд 21 апреля признал судью в отставке Елену Дробышеву виновной в вынесении неправомерных решений. Как сообщили “Ъ” в облсуде, ей назначен штраф в 600 тыс. руб.

“Ъ” рассказывал, что в основу уголовного дела легли обстоятельства ее работы судьей Тамбовского райсуда. Осенью 2021 года Елена Дробышева отдыхала в санатории «Светлана» в Сочи. Находясь на курорте, она изготовила десять судебных актов по различным гражданским делам, а также подписала протоколы с «заведомо ложными сведениями» о том, что заседания якобы проводились в здании суда.

Вину в неправосудных решениях госпожа Дробышева не признала. Она считает, что ее действия должны были повлечь не уголовную, а дисциплинарную ответственность. Перед вынесением приговора обвиняемая отказалась выступать в суде с последним словом. В прениях прокуратура запросила для бывшей судьи штраф в 1 млн руб.

Сергей Толмачев, Воронеж