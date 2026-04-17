Рэпер D4vd арестован по делу об убийстве девочки-подростка

Полиция Лос-Анджелеса вчера арестовала рэпера D4vd (настоящее имя Дэвид Берк) по подозрению в убийстве Селесты Ривас Эрнандес, тело которой было обнаружено в принадлежащем ему автомобиле в прошлом году. Об аресте сообщила Los Angeles Times со ссылкой на правоохранительные органы.

Расчлененное и разлагающееся тело 14-летней на момент убийства девочки было найдено в сентябре прошлого года в багажнике брошенной Tesla, принадлежавшей артисту. С тех пор велось расследование этого преступления, и D4vd рассматривался в качестве подозреваемого.

Пока неясно, какие именно доказательства привели к аресту 21-летнего рэпера. По данным полиции Лос-Анджелеса, он содержится под стражей без права на залог, а 20 апреля дело будет передано в прокуратуру округа для рассмотрения вопроса о возбуждении в отношении него уголовного дела.

Адвокаты господина Берка опубликовали заявление, в котором подчеркнули, что певцу еще не предъявлено обвинение, и отметили, что намерены решительно защищать его невиновность.

Екатерина Наумова