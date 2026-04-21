Ближневосточный кризис обойдется Франции в €4–6 млрд

Министр экономики и финансов Франции Ролан Лескюр в интервью телеканалу RTL оценил последствия конфликта на Ближнем Востоке и топливного кризиса для Франции.

Министр экономики и финансов Франции Ролан Лескюр

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters Министр экономики и финансов Франции Ролан Лескюр

«По-прежнему нет никакой определенности, как этот кризис будет развиваться и какое экономическое воздействие он окажет на государственные финансы,— заявил чиновник.— На данном этапе потенциальные последствия все еще очень велики, речь идет о €4–6 млрд».

Ожидается, что сегодня премьер-министр Франции Себастьен Лекорню объявит о «майских мерах поддержки», связанных с ростом цен на топливо. В апреле пакет подобных мер, в частности, включал увеличение социальных пособий, предоставление топливных субсидий, помощь малому бизнесу. Также может быть объявлено о дополнительных мерах по экономии государственных средств, призванных компенсировать последствия войны на Ближнем Востоке.

Екатерина Наумова