Ближневосточный кризис обойдется Франции в €4–6 млрд
Министр экономики и финансов Франции Ролан Лескюр в интервью телеканалу RTL оценил последствия конфликта на Ближнем Востоке и топливного кризиса для Франции.
Фото: Elizabeth Frantz / Reuters
«По-прежнему нет никакой определенности, как этот кризис будет развиваться и какое экономическое воздействие он окажет на государственные финансы,— заявил чиновник.— На данном этапе потенциальные последствия все еще очень велики, речь идет о €4–6 млрд».
Ожидается, что сегодня премьер-министр Франции Себастьен Лекорню объявит о «майских мерах поддержки», связанных с ростом цен на топливо. В апреле пакет подобных мер, в частности, включал увеличение социальных пособий, предоставление топливных субсидий, помощь малому бизнесу. Также может быть объявлено о дополнительных мерах по экономии государственных средств, призванных компенсировать последствия войны на Ближнем Востоке.
Как власти разных стран решают проблему резкого подорожания и дефицита топлива — в материале «Ъ FM» «Суверенные бензоколонки».