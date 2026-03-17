Греф доложил Путину о рекордной чистой прибыли Сбербанка

Глава Сбербанка (MOEX: SBER) Герман Греф доложил президенту России Владимиру Путину о рекордной чистой прибыли по МСФО за 2025 год — более 1,7 трлн руб. В связи с этим компания выплатит рекордные дивиденды в 50% от этой суммы — 853 млрд руб.

Глава Сбербанка Герман Греф (слева) и президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Глава Сбербанка Герман Греф (слева) и президент России Владимир Путин

«У нас все неплохо. Нам удалось все основные параметры удержать в рамках запланированных. У нас есть трехлетняя стратегия, утвержденная советом директоров, и мы закончили второй год этой стратегии, и в общем всех параметров, которые были поставлены перед нами в качестве целей, мы достигли»,— сообщил господин Греф (цитата по пресс-службе Кремля). Он выразил надежду, что в текущем году «Сберу» удастся установить новый рекорд по чистой прибыли.

Владимир Путин поздравил Германа Грефа с «хорошим результатом» и поблагодарил за работу.

В марте Сбербанк отчитывался о финансовых результатах по РСБУ за февраль. Согласно отчетности, чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в прошлом месяце увеличилась на 21,1% относительно аналогичного периода годом ранее, до 162,8 млрд руб. За первые два месяца 2026 года чистая прибыль банка составила 324,6 млрд руб., что на 21,4% больше января–февраля 2025 года. Чистые процентные доходы кредитной организации за два месяца года составили 556,4 млрд руб. (+17,7% год к году).