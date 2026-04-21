Бывший вице-губернатор оказался мошенником

Суд в Москве вынес приговор бывшему вице-губернатору Самарской области Геннадию Гендину. Ему вменяли особо крупное мошенничество: по версии обвинения, он похитил порядка 100 млн руб. у предпринимательницы, пообещав помочь ей с получением разрешения на проведение градостроительных работ. Экс-чиновник получил пять лет колонии строгого режима. Защита настаивает, что дело должно было рассматриваться в гражданском суде.

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Пресненский райсуд столицы 21 апреля вынес приговор 60-летнему Геннадию Гендину. Ему инкриминировали особо крупное мошенничество.

По версии следствия, Геннадий Гендин в составе организованной группы путем обмана в период с ноября 2021 года по июнь 2022 года похитил у гендиректора ООО «Лойер Консалтинг» Марианны Аваковой порядка 100 млн руб.

Он убедил потерпевшую, что благодаря якобы имевшимся у него личным связям с высокопоставленными должностными лицами может за вознаграждение обеспечить получение участия в градостроительных планах использования земельных участков в Москве (улицы Кржижановского, Кирпичные Выемки, Кирпичная, Добролюбова).

В действительности таких возможностей фигурант не имел и обязательств выполнять не намеревался, посчитало следствие. Авакова часть денег отдала наличными, остальные несколькими траншами перечислила на указанные Гендиным счета подконтрольных ему организаций. Полученными деньгами, по материалам дела, обвиняемый и соучастники распорядились по своему усмотрению.

В прениях гособвинитель просила суд признать бывшего чиновника виновным и назначить семь лет колонии общего режима, а также штраф в размере 1 млн руб. Защита настаивала на оправдании подсудимого. Адвокаты заявили, что в материалах дела отсутствует изначальный умысел на хищение — «были договоры, реальные работы проводились». Это гражданско-правовой, а не уголовный спор, считает защита, в чем заключался обман, в деле не конкретизировано, наличие ущерба не доказано, поскольку точных расчетов следствием не проводилось.

В итоге суд признал Геннадия Гендина виновным и назначил ему пять лет колонии строгого режима. Иск потерпевшей остался без рассмотрения, его можно подать в гражданский суд. Арест с имущества осужденного суд снял.

Для Геннадия Гендина это уже третье уголовное дело. В июне 2017 года по приговору Тверского райсуда Москвы он получил пять лет колонии. Тогда суд установил, что он похитил средства бывшего сенатора от Брянской области Сергея Калашникова, впоследствии ставшего депутатом Госдумы. В дальнейшем Геннадий Гендин был освобожден от отбытия наказания в связи с наличием у него серьезных заболеваний. В апреле 2024 года с него была снята судимость.

В сентябре 2025 года Таганский райсуд столицы приговорил его к шести годам колонии по уголовному делу о хищении 3,8 млн руб. у московского Союза адвокатов МЭКА (Международная экспертная коллегия адвокатов). Этот приговор затем был отменен Мосгорсудом в связи с истечением сроков давности.

Ефим Брянцев