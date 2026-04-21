Песков заявил об устремлении Европы к милитаризации

Возможные ядерные учения Франции и Польши показывают устремление Европы в плане дальнейшей милитаризации и нуклеаризации с точки зрения ядерного оружия, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал информацию Politico о том, что европейские страны могут провести совместные ядерные учения.

«Здесь нужно разобраться с деталями, о каком именно оружии идет речь, в каких странах»,— сказал представитель Кремля журналистам.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в польский Гданьск обсудил с премьер-министром Дональдом Туском углубление оборонных связей двух стран. В том числе затрагивался вопрос участия Польши во французской программе ядерного сдерживания. Министры обороны обеих стран в ближайшее время должны представить двусторонний план оборонного сотрудничества на 2026–2028 годы.

Лусине Баласян