Франция и Польша намерены укрепить сотрудничество в сфере ядерного сдерживания

Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в польский Гданьск обсудил с премьер-министром Дональдом Туском углубление оборонных связей двух стран. Как сообщает Euractiv, в частности, лидеры обсудили возможность участия Польши во французской программе ядерного сдерживания.

Euractiv, ссылаясь на опрошенных экспертов, отмечает, что последнее может стать «наиболее значительным событием в европейской обороне». Париж при этом сохранит за собой исключительное право решений о применении силы, Варшава может играть вспомогательную роль в таких сферах, как системы раннего предупреждения.

По информации Politico, Франция и Польша также могут рассмотреть вопрос проведения совместных ядерных учений. Стороны также подписали соглашение, согласно которому консорциум в составе Airbus Defence and Space и Thales Alenia Space совместно с польской компанией Radmor будет строить геостационарный военный спутник.

Кроме того, министры обороны обеих стран в ближайшее время должны представить двусторонний план оборонного сотрудничества на 2026–2028 годы, направленный на расширение совместных военных действий и координации.

Влад Никифоров