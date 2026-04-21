Полиция Сеула запросила ордер на арест основателя лейбла группы BTS

Полиция Сеула запросила в суде ордер на арест главы музыкального агентства HYBE Пан Си Хёка, считающегося одним из самых влиятельных людей в глобальной музыкальной индустрии. По данным следствия, господин Пан может быть причастен к обману инвесторов на 190 млрд вон ($129 млн). Решение о выдаче ордера будет принято в течение двух-трех дней. Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Агентство, среди прочего, представляет группу BTS.

Пан Си Хёк

Фото: Kim Keun-soo / Newsis / AP Пан Си Хёк

Обвинения и готовящийся арест связаны с начатым в декабре 2024 года расследованием обстоятельств первичного размещения акций HYBE в 2020 году. Как установило следствие, в конце 2019 года руководство компании заявило инвесторам, что не собирается проводить IPO, и убедило их продать акции контролируемому им инвестфонду. После продажи акций HYBE провела IPO. Следствие считает, что руководство HYBE во главе с Пан Си Хёком вступило в сговор с инвестфондом о разделе доходов от продажи подорожавших после IPO акций HYBE и заработало на этой сделке $293 млн.

Адвокаты Пан Си Хёка выразили сожаление, что полиция добивается ареста их клиента, «несмотря на (его.— “Ъ”) полное… сотрудничество подзащитного со следствием».

Алена Миклашевская