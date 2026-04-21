«Союзмультфильм» отсудил у курянина 100 тысяч за воздушные шары с Чебурашкой

Железногорский городской суд взыскал с 37-летнего местного жителя по 50 тыс. рублей в пользу АО «Киностудия "Союзмультфильм"» и ООО «Союзмультфильм» за нарушение исключительных прав. Мужчина без заключения лицензионного договора продавал воздушные шары в форме Чебурашки и крокодила Гены. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Курской области 21 апреля. В картотеке дел указано, что ответчиком по иску стал Алексей Богданов.

Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Курской области

Акционерное общество и ООО «Союзмультфильм указали в иске, что они «являются обладателями права использования на условиях исключительной лицензии на персонажей "Чебурашка" и "Крокодил Гена" из анимационного мультфильма "Крокодил Гена"». Воздушные шары в продаже у ответчика истцы сочли очень похожими на своих героев. Суд признал требования обоснованными, полностью их удовлетворил (100 тыс. руб.), а также взыскал с ответчика почтовые расходы, расходы по оплате госпошлины и проведению экспертизы на общую сумму 13 тыс. руб. Решение пока не вступило в законную силу.

В феврале «Ъ-Черноземье» также писал, что арбитражный суд Липецкой области частично удовлетворил иск «Союзмультфильма» и решил взыскать с местного индивидуального предпринимателя (ИП) компенсацию в размере 40 тыс. руб. за незаконное использование персонажей Волка и Собаки из анимационного фильма «Жил-был пес». Размер требований был в пять раз выше и составлял 200 тыс. руб. Кроме того, в конце прошлого года иск «Союзмультфильма» к ИП поступил в Ленинский райсуд Курска — предприниматель продавал на маркетплейсе товары, на которых было размещено изображение Чебурашки.

Денис Данилов