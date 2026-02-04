С липецкого ИП взыщут компенсацию за статуэтки с мультгероями из «Жил-был пес»

Арбитражный суд Липецкой области частично удовлетворил иск АО «Киностудия "Союзмультфильм"» и ООО «Союзмультфильм» и решил взыскать с местного индивидуального предпринимателя (ИП) компенсацию в размере 40 тыс. руб. за незаконное использование персонажей Волка и Собаки из анимационного фильма «Жил-был пес». Размер требований был в пять раз выше и составлял 200 тыс. руб. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно иску, в апреле 2024-го на маркетплейсе Wildberries ответчик продавал садовые статуэтки с изображениями Волка и Собаки без разрешения правообладателя. Юрлица «Союзмультфильма» направили ИП претензию с предложением выплатить компенсацию, но он не выполнил требование. Это послужило основанием для обращения в суд.

В итоге арбитраж согласился взыскать с ИП по 20 тыс. руб. за нарушение исключительных прав на товарные знаки и за нарушение исключительных авторских прав на персонажей.

В январе «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Воронежской и Курской областях местных предпринимателей уличили в нарушении авторских прав при использовании изображений персонажей советских мультфильмов без согласия правообладателей. Речь шла о Зайце и Волке из «Ну, погоди!», а также о Чебурашке.

Мария Свиридова