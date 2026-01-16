В Черноземье бизнесменов уличили в незаконном изображении мультгероев на товарах

Управление Федеральной службы судебных приставов по Воронежской области и объединенная пресс-служба судов Курской области сообщили, что местные предприниматели были уличены в нарушении авторских прав при использовании изображений персонажей советских мультфильмов без согласия правообладателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно картотеке Коминтерновского райсуда Воронежа, в марте 2025 года кондитера Вячеслава Мартынова обязали выплатить компенсацию за нанесение на торты изображений мультгероев без разрешения правообладателей. Суд постановил взыскать с него по 72 тыс. руб. в пользу АО «Киностудия "Союзмультфильм"» и ООО «Союзмультфильм». Иски были поданы из-за использования образов Зайца и Волка из «Ну, погоди!», Трубадура и других персонажей. Решение было исполнено принудительно после ареста счетов предпринимателя судебными приставами.

В конце декабря в Ленинский районный суд Курска поступил иск АО «Киностудия "Союзмультфильм"» и ООО «Союзмультфильм» к местному индивидуальному предпринимателю (ИП) Николаю Сошникову. Как сообщила объединенная пресс-служба судов региона, бизнесмен продавал через маркетплейс товары, на которых было размещено изображение Чебурашки. Этим он нарушил исключительные авторские права истцов. Рассмотрение дела назначено на сегодня, 16 января.

По данным Rusprofile.ru, Николай Сошников был зарегистрирован в Курской области как ИП в октябре 2022 года. Основной вид деятельности — торговля розничная в специализированных магазинах. В марте 2024 года ИП прекратил деятельность.

В 2025 году Ленинский райсуд Курска удовлетворил иск ООО «Союзмультфильм» к местной предпринимательнице Юлии Щедриной. Компания доказала, что ответчица продавала в торговом центре мягкие игрушки-брелоки с образом Чебурашки, не имея на это лицензионного договора. Суд признал факт нарушения исключительных прав истца. С предпринимательницы была взыскана компенсация 10 тыс. руб., а также 4 тыс. руб. для покрытия судебных расходов.

В конце июня Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил иск АО «Киностудия "Союзмультфильм"» о взыскании с местного ИП 50 тыс. руб. за продажу футболки с Чебурашкой в камуфляже.

Кабира Гасанова