В Удмуртии продадут аэропорт Ижевска

Власти Удмуртии намерены продать авиакомпанию «Ижавиа» и входящий в ее состав аэропорт Ижевска. Об этом на сегодняшней сессии регионального Госсовета сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Власти ставят задачей «выручить больше средств для бюджета» республики. По словам господина Бречалова, «Ижавиа» и аэропортовому комплексу нужны инвестиции и развитие. «Задача простая — либо это реализация отдельно авиакомпании и отдельно аэропорта, либо вместе»,— пояснил он (цитата по «Интерфаксу»).

Премьер-министр Удмуртии Роман Ефимов уточнил, что сделка по продаже авиакомпании и аэропорта пройдет не ранее конца года. Из состава «Ижавиа» выведут дорожные компании, которые не будут участвовать в сделке.

«Ижавиа» выполняет регулярные пассажирские и грузовые рейсы. По итогам 2025 года авиакомпания нарастила чистую прибыль в 2,6 раза, до 1,7 млрд руб. Власти Удмуртии включили «Ижавиа» в план приватизации на 2026 год. Акции компании планируется продать на открытом аукционе. Приватизации подлежит 252,1 тыс. обыкновенных акций, или 100% уставного капитала.