Глава Горного Алтая констатировал продолжение работы «наливаек» в обход запрета

Глава Республики Алтай Андрей Турчак на заседании регионального правительства заявил о том, что многие «наливайки» и бары продолжают работать в многоквартирных домах на территории региона, несмотря на вступление в силу запрета с 1 марта.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Многие "наливайки" и псевдобары продолжают работать как в Горно-Алтайске и Майме, так и в других районах. Оформляются как общепит, ставят пару столиков, но по факту это "наливайки" с режимом работы 24/7. Во многих подобных заведениях в меню есть только алкоголь, никакой кухни и реального общественного питания», — написал господин Турчак в своем канале в MAX.

Глава Горного Алтая подчеркнул, что местные жители продолжают жаловаться на шум и драки рядом с такими заведениями. В одном из случаев во время потасовки был ранен подросток. Кроме того, Андрей Турчак обратил внимание на то, что первые результаты ограничения продажи алкоголя, «мягко говоря, неоднозначные».

В частности, по его словам, вместе с алкомаркетами в многоквартирных домах закрылись магазины, в которых люди покупали товары первой необходимости, в ряде микрорайонов это были единственные подобные точки. Развернутый доклад о влиянии новых запретов на экономическую, медицинскую и социальную ситуации планируется обсудить в начале июня.

Как писал «Ъ-Сибирь», соответствующие ограничения на продажу алкоголя в республике вступили в силу с 1 марта этого года. Запрет распространяется на реализацию алкогольной продукции в магазинах, расположенных в многоквартирных домах, а также на розничную продажу спиртного по воскресеньям и в праздничные дни. Закон предусматривает продажу алкоголя с понедельника по четверг в период с 11:00 до 19:00, по пятницам — с 11:00 до 16:00, по субботам — с 11:00 до 14:00.

Александра Стрелкова