Иран пропустит Россию в Эмираты

Росавиация разрешила полеты в Арабские Эмираты и над Ираном. Транзитные рейсы следует выполнять «с неукоснительным учетом всех рекомендаций иранских авиавластей», заявили в агентстве. При этом, как сообщили в пресс-службе, решение могут в любой момент пересмотреть.

Иран 20 апреля возобновил работу главных аэропортов Тегерана. А с 25 апреля планирует запустить еще десять воздушных хабов по стране. Это долгожданное событие для отрасли, говорит вице-президент «Альянса туристических агентств» Алексан Мкртчян:

«Мы еще три недели назад ждали этого заявления, потому что арабские авиакомпании летают из Москвы и других городов России, возят туристов, а российские компании почему-то не имели права летать в страны Ближнего Востока. При том что в Израиль летают и израильские, и российские авиакомпании. Пока Иран разрешает летать над восточной частью территории в дневное время.

Многие российские компании выберут маршруты через Турцию, Египет и Саудовскую Аравию. То есть будет два коридора — иранский и саудовский. Главная рекомендация — облетать опасные зоны, где могут проходить боевые действия. Пока неизвестно, сколько еще продлится перемирие между Ираном и США, а также между Израилем и Ливаном. Поэтому сейчас авиакомпаниям — и российским, и иностранным — нужно летать только через безопасные зоны».

В начале марта 2026 года Минэкономразвития рекомендовал туркомпаниям приостановить продажу путевок в страны Персидского залива. Россиянам МИД советовал воздержаться от поездок. Пока министерства не меняли свою позицию. Как отмечают в Российском союзе туриндустрии, это помогло бы отрасли восстановиться после кризиса из-за отмены туров по одному из ключевых направлений. Открытие воздушных коридоров также упростит полеты в азиатские страны, сообщили “Ъ FM” в пресс-службе Level.Travel:

«Использование воздушного пространства Ирана в теории значительно сокращает время перелета из России в ОАЭ, а также в Индию, Таиланд, Индонезию, на Бали и Шри-Ланку. Прежде чем говорить о возобновлении продаж туров в Эмираты, туроператорам следует дождаться прямых рекомендаций от профильного ведомства — Минэкономразвития. Конечно, ОАЭ — очень востребованное направление. На майские праздники в 2025 году на эту страну приходилось около 10% всех туров на Level Travel.

Эмираты входили в топ-5 стран, куда россияне отправлялись на длинные выходные. В этом году картина изменилась: на первый план вышли Турция (43%), Египет (до 24%), а также Таиланд, Вьетнам, Китай и внутренний туризм. Мы внимательно следим за настроениями граждан, и пока складывается ощущение, что опасения за безопасность берут верх. Вместо рейсов с пересадками туристы выбирают прямые, вместо дальних направлений — что-то ближе и понятнее. Поэтому традиционные проверенные пляжи Турции и Египта остаются в приоритете».

При этом авиакомпания S7 Airlines уже заявила, что не планирует оперативно возобновлять полеты в Арабские Эмираты — их летнее расписание уже сформировано.

Анжела Гаплевская