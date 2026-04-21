В России расширили программу «Дальневосточная и арктическая ипотека»

Льготную ипотечную программу «Дальневосточная и арктическая ипотека» расширили еще на несколько категорий граждан. Среди них — люди, которые отражали «вооруженное вторжение в Россию», а также участвовали в «пресечении провокаций на границе и территориях субъектов РФ», прилегающих к районам проведения военных действий. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

Среди таких территорий — Крым, Севастополь, Белгородская, Брянская и Курская области, Анапа, Новороссийск, Геленджик, Темрюкский район Краснодарского края, Кантемировский и Россошанский районы Воронежской области.

«Дальневосточная и арктическая ипотека» также стала доступна для работников государственных и муниципальных медучреждений, у которых есть специальная лицензия на медицинскую деятельность, даже если она не основная. «Речь идет в том числе о медработниках домов престарелых и региональных отделений социальной защиты населения»,— уточнили в Минфине.

Директор Департамента финансовой политики Минфина России Алексей Яковлев заявил, что мера позволит привлечь больше специалистов на Дальний Восток и в отдаленные арктические регионы. По его словам, программой «Дальневосточная и арктическая ипотека» воспользовались более 200 тыс. российских семей.