Минцифры анонсировало третий пакет мер по борьбе с мошенничеством

Минцифры России готовит третий пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. Об этом сообщила директор департамента развития технологий цифровой идентификации министерства Татьяна Скворцова.

«Начали формирование третьего пакета мер (по борьбе с мошенничеством.—“Ъ”), которые называем сейчас кодовым названием "Антифрод 3”», — рассказала госпожа Скворцова во время круглого стола на тему «Цифровизация экономики без рисков мошенничества» в Совете Федерации (цитата по «Интерфаксу»). Она не уточнила, какие именно меры войдут в третий пакет.

Первый пакет мер, включающий более 30 инициатив по борьбе с кибермошенничеством, был принят в апреле 2025 года. В него включили право россиян отказаться от СМС-рассылок, обязанность кредитных организаций проводить более тщательную проверку заемщиков, запрет на перечисление микрозаймов на счета третьих лиц, запрет на общение банков в мессенджерах и другие меры.

В феврале Госдума в первом чтении приняла второй пакет мер из 20 инициатив.