В России промаркируют биографии Булгакова и Высоцкого

Биографические книги о жизни поэта Владимира Высоцкого и писателя Михаила Булгакова промаркируют на основании закона о запрете пропаганды наркотиков. Это следует из отраслевого перечня Российского книжного союза (РКС), с которым ознакомился ТАСС.

Владимир Высоцкий

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Владимир Высоцкий

Среди подлежащих маркировке произведений — биография «Высоцкий: Мне есть чем оправдаться перед ним» автора Владимира Новикова, а также три книги о Михаиле Булгакове: «Михаил Булгаков (серия ЖЗЛ; 5-е изд.)» Алексея Варламова, «Булгаков. Мои воспоминания» Любови Белозерской, «По следам Мастера и Маргариты. Маршруты от гида музея "Булгаковский дом"» Екатерины Горпинко.

С 1 марта в России введена уголовная ответственность за пропаганду наркотиков в интернете. За распространение произведений с упоминанием запрещенных веществ без маркировки предусмотрены штрафы до 600 тыс. руб. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет. Пропагандой не считают произведения литературы и искусства, если «наркотики составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла». Те из них, что были опубликованы с 1 августа 1990 года, подлежат обязательной маркировке.