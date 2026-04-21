Создатели Hello Kitty выпустят серию тематических игр для консолей

Японская компания Sanrio, создатель всемирно известной франшизы Hello Kitty, запускает собственное игровое подразделение. В ближайшие три года компания планирует выпустить десять оригинальных игр. Инвестиции в проект составляют 10 млрд иен ($62,8 млн).

Первая игра для приставок Nintendo Switch и Switch 2 выйдет уже осенью. «Игры предоставляют возможность расширить ассортимент персонажей на североамериканском рынке,— отметил директор Sanrio Томокуни Цуджи.— Это принесет существенную пользу нашему бизнесу».

Компания Sanrio уже работает над расширением источников дохода от своих персонажей. В настоящее время в сотрудничестве с Warner Bros. идет работа над полнометражным фильмом Hello Kitty. Премьера запланирована на июль 2028 года, это станет голливудским дебютом японского персонажа.

О 50-летии Hello Kitty «Ъ» писал в материале «Котенок отпраздновал полувековой юбилей».

Екатерина Наумова

Фотогалерея

Кошка на миллиард

Дизайнер Юко Ямагучи на выставке к 30-летию Hello Kitty в Гонконгском арт-центре, 2005 год

Дизайнер Юко Ямагучи на выставке к 30-летию Hello Kitty в Гонконгском арт-центре, 2005 год

Фото: Vincent Yu / AP

Мальчик с мягкими игрушками Hello Kitty в ресторане McDonald&#39;s в Гонконге, 1999 год

Мальчик с мягкими игрушками Hello Kitty в ресторане McDonald's в Гонконге, 1999 год

Фото: Vincent Yu / AP

Hello Kitty на экране мобильного телефона в Токио, 2000 год

Hello Kitty на экране мобильного телефона в Токио, 2000 год

Фото: Reuters

Платиновая тиара стоимостью $27,3 тыс. с изображением Hello Kitty, представленная компанией Sanrio в Токио, 2004 год

Платиновая тиара стоимостью $27,3 тыс. с изображением Hello Kitty, представленная компанией Sanrio в Токио, 2004 год

Фото: Toshiyuki Aizawa TA / CP / Reuters

Посетительница выставки Kitty EX в Токио к 30-летию бренда, 2004 год

Посетительница выставки Kitty EX в Токио к 30-летию бренда, 2004 год

Фото: Yuriko Nakao YN / CP / Reuters

Празднование 30-летия Hello Kitty в Гонконге с участием актрисы Гиги Фу, 2004 год

Празднование 30-летия Hello Kitty в Гонконге с участием актрисы Гиги Фу, 2004 год

Фото: Bobby Yip BY / Reuters

Родильный дом в Чунхуа на Тайване оформлен в стиле Hello Kitty, 2009 год

Родильный дом в Чунхуа на Тайване оформлен в стиле Hello Kitty, 2009 год

Фото: Wally Santana / AP

Девочка играет на гитаре Fender Hello Kitty Stratocaster в Аризоне, 2006 год

Девочка играет на гитаре Fender Hello Kitty Stratocaster в Аризоне, 2006 год

Фото: Matt York / AP

Посетитель на выставке Kitty Lab в Гонконге к 35-летию Hello Kitty, 2009 год

Посетитель на выставке Kitty Lab в Гонконге к 35-летию Hello Kitty, 2009 год

Фото: Kin Cheung / AP

Лодка с фигурой Hello Kitty на озере Грундльзе, Австрия, 2011 год

Лодка с фигурой Hello Kitty на озере Грундльзе, Австрия, 2011 год

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Самолет Airbus A330-300 авиакомпании EVA Air с ливреей Hello Kitty в аэропорту Таоюань, Тайвань, 2012 год

Самолет Airbus A330-300 авиакомпании EVA Air с ливреей Hello Kitty в аэропорту Таоюань, Тайвань, 2012 год

Фото: Pichi Chuang / Reuters

Певица Леди Гага с куклой Hello Kitty на пресс-конференции в Токио, 2013 год

Певица Леди Гага с куклой Hello Kitty на пресс-конференции в Токио, 2013 год

Фото: Toru Hanai / Reuters

Посетительница на выставке «Hello! Exploring the Supercute World of Hello Kitty» в Лос-Анджелесе, 2014 год

Посетительница на выставке «Hello! Exploring the Supercute World of Hello Kitty» в Лос-Анджелесе, 2014 год

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Церемония открытия парка Hello Kitty в Аньцзи, Китай, 2014 год. Проект стоимостью в $325 млн стал одним из крупнейших тематических парков, основанных на японском персонаже

Церемония открытия парка Hello Kitty в Аньцзи, Китай, 2014 год. Проект стоимостью в $325 млн стал одним из крупнейших тематических парков, основанных на японском персонаже

Фото: Carlos Barria / Reuters

Блюда в ресторане Hello Kitty в Гонконге, 2015 год. Первый в мире китайский ресторан под этим брендом ежедневно собирал очереди еще до официального открытия

Блюда в ресторане Hello Kitty в Гонконге, 2015 год. Первый в мире китайский ресторан под этим брендом ежедневно собирал очереди еще до официального открытия

Фото: Bobby Yip / Reuters

Актриса в костюме Hello Kitty в тематическом поезде Taroko Express в Тайбэе, 2016 год

Актриса в костюме Hello Kitty в тематическом поезде Taroko Express в Тайбэе, 2016 год

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Таксист за рулем автомобиля, оформленного в стиле Hello Kitty, в Бангкоке, 2014 год. К тому моменту персонаж присутствовал более чем на 50 тыс. наименований товаров в 130 странах

Таксист за рулем автомобиля, оформленного в стиле Hello Kitty, в Бангкоке, 2014 год. К тому моменту персонаж присутствовал более чем на 50 тыс. наименований товаров в 130 странах

Фото: Sakchai Lalit / AP

Платформа с фигурой Hello Kitty на параде по случаю Дня благодарения в Нью-Йорке, 2016 год

Платформа с фигурой Hello Kitty на параде по случаю Дня благодарения в Нью-Йорке, 2016 год

Фото: Saul Martinez / Reuters

Участники забега в честь 50-летия Hello Kitty в Мехико, 2024 год

Участники забега в честь 50-летия Hello Kitty в Мехико, 2024 год

Фото: Aurea Del Rosario / AP

Посетители выставки к 50-летию Hello Kitty в Токийском национальном музее, 2024 год

Посетители выставки к 50-летию Hello Kitty в Токийском национальном музее, 2024 год

Фото: Shuji Kajiyama / AP

Кабинки канатной дороги Hello Kitty между Харбор-фронтом и островом Сентоза в Сингапуре, 2025 год

Кабинки канатной дороги Hello Kitty между Харбор-фронтом и островом Сентоза в Сингапуре, 2025 год

Фото: Edgar Su / Reuters

Участники тематического забега Hello Kitty в Мехико, 2025 год

Участники тематического забега Hello Kitty в Мехико, 2025 год

Фото: Claudia Rosel / AP

Дизайнер Юко Ямагучи на выставке к 30-летию Hello Kitty в Гонконгском арт-центре, 2005 год

Фото: Vincent Yu / AP

Мальчик с мягкими игрушками Hello Kitty в ресторане McDonald's в Гонконге, 1999 год

Фото: Vincent Yu / AP

Hello Kitty на экране мобильного телефона в Токио, 2000 год

Фото: Reuters

Платиновая тиара стоимостью $27,3 тыс. с изображением Hello Kitty, представленная компанией Sanrio в Токио, 2004 год

Фото: Toshiyuki Aizawa TA / CP / Reuters

Посетительница выставки Kitty EX в Токио к 30-летию бренда, 2004 год

Фото: Yuriko Nakao YN / CP / Reuters

Празднование 30-летия Hello Kitty в Гонконге с участием актрисы Гиги Фу, 2004 год

Фото: Bobby Yip BY / Reuters

Родильный дом в Чунхуа на Тайване оформлен в стиле Hello Kitty, 2009 год

Фото: Wally Santana / AP

Девочка играет на гитаре Fender Hello Kitty Stratocaster в Аризоне, 2006 год

Фото: Matt York / AP

Посетитель на выставке Kitty Lab в Гонконге к 35-летию Hello Kitty, 2009 год

Фото: Kin Cheung / AP

Лодка с фигурой Hello Kitty на озере Грундльзе, Австрия, 2011 год

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Самолет Airbus A330-300 авиакомпании EVA Air с ливреей Hello Kitty в аэропорту Таоюань, Тайвань, 2012 год

Фото: Pichi Chuang / Reuters

Певица Леди Гага с куклой Hello Kitty на пресс-конференции в Токио, 2013 год

Фото: Toru Hanai / Reuters

Посетительница на выставке «Hello! Exploring the Supercute World of Hello Kitty» в Лос-Анджелесе, 2014 год

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Церемония открытия парка Hello Kitty в Аньцзи, Китай, 2014 год. Проект стоимостью в $325 млн стал одним из крупнейших тематических парков, основанных на японском персонаже

Фото: Carlos Barria / Reuters

Блюда в ресторане Hello Kitty в Гонконге, 2015 год. Первый в мире китайский ресторан под этим брендом ежедневно собирал очереди еще до официального открытия

Фото: Bobby Yip / Reuters

Актриса в костюме Hello Kitty в тематическом поезде Taroko Express в Тайбэе, 2016 год

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Таксист за рулем автомобиля, оформленного в стиле Hello Kitty, в Бангкоке, 2014 год. К тому моменту персонаж присутствовал более чем на 50 тыс. наименований товаров в 130 странах

Фото: Sakchai Lalit / AP

Платформа с фигурой Hello Kitty на параде по случаю Дня благодарения в Нью-Йорке, 2016 год

Фото: Saul Martinez / Reuters

Участники забега в честь 50-летия Hello Kitty в Мехико, 2024 год

Фото: Aurea Del Rosario / AP

Посетители выставки к 50-летию Hello Kitty в Токийском национальном музее, 2024 год

Фото: Shuji Kajiyama / AP

Кабинки канатной дороги Hello Kitty между Харбор-фронтом и островом Сентоза в Сингапуре, 2025 год

Фото: Edgar Su / Reuters

Участники тематического забега Hello Kitty в Мехико, 2025 год

Фото: Claudia Rosel / AP

