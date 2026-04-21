Создатели Hello Kitty выпустят серию тематических игр для консолей

Японская компания Sanrio, создатель всемирно известной франшизы Hello Kitty, запускает собственное игровое подразделение. В ближайшие три года компания планирует выпустить десять оригинальных игр. Инвестиции в проект составляют 10 млрд иен ($62,8 млн).

Первая игра для приставок Nintendo Switch и Switch 2 выйдет уже осенью. «Игры предоставляют возможность расширить ассортимент персонажей на североамериканском рынке,— отметил директор Sanrio Томокуни Цуджи.— Это принесет существенную пользу нашему бизнесу».

Компания Sanrio уже работает над расширением источников дохода от своих персонажей. В настоящее время в сотрудничестве с Warner Bros. идет работа над полнометражным фильмом Hello Kitty. Премьера запланирована на июль 2028 года, это станет голливудским дебютом японского персонажа.

Екатерина Наумова