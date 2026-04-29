Проекты не за горами

В прошлом году в регионы Северного Кавказа инвестировано почти 1,4 трлн руб. Среднегодовой рост объема финансовых вложений составляет 14%. Как отмечают аналитики, положительная динамика притока частных денег в регионы СКФО не прекращается с 2019 года. Эксперты констатируют: главными драйверами экономики Северного Кавказа являются туризм, АПК, энергетика, логистика и инфраструктура.

Объем инвестпортфеля на начало 2026 года в СКФО превысил 600 действующих соглашений на сумму свыше 950 млрд руб. частных вложений

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Объем инвестпортфеля на начало 2026 года в СКФО превысил 600 действующих соглашений на сумму свыше 950 млрд руб. частных вложений

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В 2025 году объем инвестиций в основной капитал регионов Северо-Кавказского федерального округа составил порядка 1,4 трлн руб., что на 683,1 млрд руб. больше, чем в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ. По данным ведомства, из этого объема 804,1 млрд руб. — частные инвестиции.

«Заметно вырос объем кредитования бизнеса банками с государственным участием. За последние пять лет он увеличился почти в 2,5 раза и достиг 473,4 млрд руб. Из этой суммы около 100 млрд руб. направлено на реализацию инвестиционных проектов. Эти показатели свидетельствуют о том, что Северный Кавказ становится более привлекательной и предсказуемой площадкой для долгосрочных инвестиций»,— говорят в министерстве.

Кроме того, по данным ведомства, с 2021 года в округе реализуется 109 так называемых прорывных проектов по 39 приоритетным направлениям. Речь идет не только о туризме, а о широком спектре отраслей — от промышленности и АПК до инфраструктуры и сферы услуг. В их реализацию уже вложено почти 600 млрд руб., создано более 32 тыс. рабочих мест. Дополнительно через институт развития «Кавказ.РФ» поддержано 234 проекта общей стоимостью 51,4 млрд руб.

Как отметил на прошедшей в середине марта пресс-конференции заместитель полномочного представителя президента России в СКФО Владимир Надыкто, существенный подъем привлечения инвестиций в регионы Северного Кавказа начался примерно с 2019 года. Это, по его словам, связано в первую очередь с тем, что на Кавказе сформировалась система понятных инвестиционных правил и противодействия теневым схемам.

«Сегодня мы имеем объем инвестиций в основной капитал на уровне 1 трлн 388 млрд руб. Это очень существенный рост, в разы превышающий темпы роста в Российской Федерации. У нас в абсолютных величинах он превысил 18%. Среднегодовой показатель роста — 14%»,— рассказал Владимир Надыкто.

Он отметил рост частных инвестиций в регионе. Так, объем инвестиционного портфеля на 1 января 2026 года в Северо-Кавказском федеральном округе составлял более 600 действующих инвестсоглашений на сумму свыше 950 млрд руб. частных вложений. Это на 4,3% больше, чем годом ранее.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на пресс-конференции, посвященной проведению Кавказского инвестиционного форума — 2026 (КИФ), отметил, что меняется экономическая география страны: внутренние рынки становятся важнее внешних, регионы активнее сотрудничают друг с другом, появляются новые логистические коридоры, а Кавказ превращается в важный транспортный узел, туристический центр и территорию с большим агропромышленным потенциалом. «Надо не забывать, что на Кавказе высокая плотность населения. Люди всегда активные, творчески развитые, предприимчивые»,— отмечает глава региона.

Регион активного развития

Дирек­­­­­­­­­­­­тор Ставропольского регионального филиала Россельхозбанка Алексей Сенокосов считает Северный Кавказ регионом активного роста. По словам собеседника издания, в последние годы усиливается роль агропромышленного комплекса, активно развивается туристическая инфраструктура, появляются новые точки промышленного роста, что формирует устойчивую базу для долгосрочных вложений.

«Тот факт, что ежегодный прирост инвестиций в основной капитал здесь составляет в среднем 14%,— не стечение обстоятельств, а прямой результат последовательной государственной политики, обусловленный сразу несколькими факторами. Во-первых, это системная государственная поддержка — как в виде прямых инвестиций, так и через механизмы льготного финансирования и гарантий. Во-вторых, заметно улучшается деловой климат: регионы активно работают над снижением административных барьеров и повышением прозрачности процессов для инвесторов»,— говорит господин Сенокосов.

Немаловажную роль, по его словам, играет и развитие транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры, что существенно снижает издержки для бизнеса и делает проекты более предсказуемыми. Кроме того, отмечает эксперт, растет интерес частных инвесторов к таким отраслям, как сельское хозяйство, переработка, логистика и туризм, где Северный Кавказ обладает очевидными конкурентными преимуществами.

«В совокупности эти факторы формируют позитивную динамику и позволяют рассчитывать на дальнейшее укрепление инвестиционной привлекательности округа. Мы видим, что качество проектов растет, а уровень рисков снижается, что дает возможность банкам наращивать объемы кредитования реального сектора экономики СКФО достаточно внушительными темпами»,— комментирует Алексей Сенокосов.

Объем инвестиций в основной капитал в 2025 году 1,4 трлн руб. — СКФО

— СКФО 426,7 млрд руб. — Ставропольский край

— Ставропольский край 39,8 млрд руб. — Карачаево-Черкесская Республика

— Карачаево-Черкесская Республика 86 млрд руб. — Кабардино-Балкарская Республика

— Кабардино-Балкарская Республика 53 млрд руб. — Республика Северная Осетия — Алания

— Республика Северная Осетия — Алания 14,8 млрд руб. — Республика Ингушетия

— Республика Ингушетия 53 млрд руб. — Республика Дагестан / данные за 6 месяцев 2025 года Данные органов исполнительной власти субъектов СКФО и Росстата

Доктор экономических наук, профессор, бизнес-консультант, заслуженный экономист Кубани Александр Полиди считает, что ежегодный рост инвестиций в основной капитал регионов СКФО объясняется двумя основными факторами. Во-первых, это эффект низкой базы, поскольку регионы Северного Кавказа традиционно были сильно недофинансированы. «Это, конечно, связано и с политической, и с социально-экономической обстановкой. На Кавказе всегда были более высокие риски для инвесторов, чем в том же ЮФО»,— говорит эксперт.

Во-вторых, на Северном Кавказе достаточно хорошая демографическая ситуация. «Это один из немногих трудоизбыточных регионов, где из-за высокой рождаемости рабочая сила более доступна. Есть еще третий фактор: структура экономики СКФО два с половиной десятилетия деградировала. Уходили крупные предприятия, новые не приходили. Уровень развития малого бизнеса там достаточно высок, но и возможность привлечения крупного капитала — тоже»,— говорит Александр Полиди.

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков отмечает, что инвестиционный потенциал регионов Северного Кавказа заметно выше, чем принято считать: округ демонстрирует темпы роста вложений в основной капитал выше среднероссийских — в последние годы в диапазоне 10–18% ежегодно. «Это не разовый эффект, а результат постепенного перехода от дотационной модели к инвестиционно-инфраструктурной, где ключевую роль по-прежнему играет государство, но растет и участие частного капитала. Драйверы роста понятны: масштабные федеральные программы, запуск туристических и инфраструктурных кластеров, а также эффект низкой базы, при котором даже относительно небольшие проекты дают двузначную динамику. Дополнительную поддержку обеспечивает демография и рост внутреннего спроса»,— говорит господин Кабаков.

При этом, по его словам, структура инвестиций в СКФО остается неоднородной: капитал концентрируется в отдельных «точках роста» — прежде всего в Ставропольском крае, Дагестане и Чечне, тогда как часть регионов отстает, что отражает слабую диверсификацию и разный уровень управленческого качества.

В разрезе регионов

Объем инвести­ций в основной капитал Ставропольского края в 2025 году составил 426,7 млрд руб. Это на 101,5 млрд руб. больше, чем в 2024 году, сообщил министр экономического развития региона Антон Доронин. По его данным, внебюджетные вложения в Ставрополье достигли 357,3 млрд руб. Господин Доронин также отметил, что за девять лет регион продемонстрировал стабильное увеличение капиталовложений — со 140 млрд руб. в 2017 году, что характерно только для девяти субъектов РФ.

По данным минэкономразвития края, в различных отраслях экономики Ставрополья реализуется 330 инвестпроектов общей стоимостью свыше 635 млрд руб. Наиболее интересными сферами для финансовых вливаний являются сельское хозяйство, промышленность, санаторно-курортная отрасль, пищевая и перерабатывающая индустрия.

По данным Росстата, инвестиции в основной капитал Карачаево-Черкесии за январь—декабрь 2025 года составили 39,8 млрд руб., или 100,1% к аналогичному периоду 2024 года. В Кабардино-Балкарии этот показатель вырос с 49 млрд в 2020 году до 86 млрд руб. в 2025 году. За этот период в республике реализовано более 40 крупных проектов и создано свыше 2 тыс. рабочих мест. Рост объема инвестиций в 2025 году составил около 101,1% к уровню 2024 года.

Объем инвестиций в экономику Северной Осетии — Алании в 2025 году достиг, по последним опубликованным данным, порядка 53 млрд руб. В регионе активно реализуются 228 инвестиционных проектов с общим потенциальным объемом вложений 212,4 млрд руб.

Как ранее сообщал в интервью «Guide. Итоги года. СКФО» глава Дагестана Сергей Меликов, в республике сформирован перечень прорывных проектов, исходя не только из числа создаваемых рабочих мест, но и из их востребованности и направленности на раскрытие потенциала республики. «Он даст мультипликативный эффект в последующем для всей экономики. Это около 30 проектов, объединенных в шесть кластеров, общей стоимостью порядка 600 млрд руб. с созданием около 21 тыс. рабочих мест»,— рассказал господин Меликов.

По его словам, в первом полугодии 2025 года в реализацию прорывных проектов вложено 75 млрд руб., в том числе почти 53 млрд руб. внебюджетных инвестиций, создано более 3 тыс. рабочих мест.

Северный Кавказ трансформируется в важный транспортный узел, туристический центр и территорию с большим агропромышленным потенциалом

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Северный Кавказ трансформируется в важный транспортный узел, туристический центр и территорию с большим агропромышленным потенциалом

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Драйверы роста

Главными экономическими драйверами СКФО являются туризм, АПК и инфраструктура. С этим согласны большинство спикеров. По словам Ярослава Кабакова, в туризме Северного Кавказа концентрируется значительная часть инвестиций за счет развития курортов и роста внутреннего турпотока. Кроме того, он отмечает среди драйверов агропромышленный комплекс с его естественными конкурентными преимуществами, а также энергетику и инфраструктуру, где сохраняется высокий спрос на модернизацию.

«Дополнительно усиливаются позиции логистики и переработки, особенно на фоне развития Каспийского направления. Среди ключевых проектов — туристические кластеры Архыз, Эльбрус, Ведучи, запуск новых курортов, включая Мамисон, и формирование прибрежного кластера в Дагестане. В совокупности инвестиционный портфель округа уже исчисляется сотнями миллиардов рублей»,— говорит эксперт «Финама».

По словам Александра Полиди, один из наиболее значимых проектов для СКФО — новый аэропорт в Минеральных Водах. «Очень серьезный проект, с очень серьезными синергетическими эффектами. Анонсированное строительство железной дороги, которая будет подходить к аэропорту, означает создание на базе аэровокзала полноценного транспортно-пересадочного узла всего Северного Кавказа»,— говорит Александр Полиди.

Он считает, что достаточно успешными являются медицинские проекты в области офтальмологии, бальнеологии и так далее. В Ставропольском крае есть крупные проекты в агропромышленном комплексе, касающиеся животноводства, птицеводства, растениеводства и переработки масличных сельскохозяйственных культур. «К региону проявляют интерес крупные национальные агрохолдинги»,— говорит профессор.

Алексей Сенокосов констатирует, что агропромышленный комплекс СКФО обладает высоким потенциалом роста за счет благоприятных природно-климатических условий, наличия земельных ресурсов и растущего спроса на качественную продукцию. Очень активно, по его словам, развивается подотрасль садоводства, тепличный бизнес (как в рамках крупного бизнеса, так и в среде фермеров региона).

Среди драйверов притока инвестиций Алексей Сенокосов также отмечает логистику и транспортную инфраструктуру. Географическое положение Северного Кавказа, по словам спикера, делает его важным транзитным узлом, соединяющим центральную часть России с Закавказьем и странами Ближнего Востока. «Инвестиции в складские комплексы, транспортные хабы и сопутствующие сервисы могут дать значительный мультипликативный эффект»,— комментирует директор филиала РСХБ.

Отдельного внимания, по его словам, заслуживает энергетика, включая развитие возобновляемых источников энергии. «Высокий уровень солнечной активности и наличие подходящих территорий создают условия для реализации проектов в области зеленой энергетики. В целом привлекательность этих отраслей обусловлена сочетанием природных ресурсов, растущего внутреннего спроса и системной поддержки со стороны государства и финансовых институтов, что делает регион все более интересным для долгосрочных инвестиций»,— резюмирует собеседник издания.

Не без риска

По мнению Александра Полиди, основной риск частных инвестиций в регионы Северо-Кавказского федерального округа кроется в устойчивых ментальных зажимах. Эксперт считает, что для многих Северный Кавказ — это еще регион с высоким уровнем социально-политической нестабильности, а такие риски быстро не нивелируются, тем более что для крупных и средних инвесторов из других регионов специфика социального, религиозного и семейного уклада, характерного для регионов СКФО, является своего рода ограничением.

По словам Ярослава Кабакова, основные риски для инвесторов в экономику СКФО носят институциональный характер: ограниченный доступ к финансированию, высокая доля бюджетных вложений, административные барьеры и сохраняющийся репутационный дисконт. «Хотя фактическая стабильность в регионе за последние годы заметно выросла. Сдерживающим фактором остается и инфраструктура — вне ключевых проектов она по-прежнему недостаточно развита»,— считает эксперт «Финама».

Прогноз — умеренно оптимистичный

Позитивная демографическая ситуация и дальше будет играть серьезную роль в повышении инвестпривлекательности СКФО, считает профессор Полиди. Однако, по его словам, основное внимание крупных инвесторов приковано в первую очередь к Ставропольскому краю, и в частности — к Кавказским Минеральным Водам (в сфере как АПК, так и туризма).

«Важно и географическое положение — это все-таки "ворота на Кавказ". Думаю, что в перспективе не одного десятилетия, в процессе налаживания экономических отношений и интеграции со странами Закавказья — роль СКФО как логистического центра будет все больше увеличиваться»,— говорит господин Полиди.

Он также добавляет, что Северокавказский регион перспективен с точки зрения издержек: там исторически сложился более низкий уровень оплаты труда. Кроме того, по словам эксперта, в СКФО создается большой потребительский спрос в силу позитивной демографии. «Это создает дополнительные факторы инвестиционной привлекательности. На фоне снижения общего количества населения страны здесь мы можем видеть растущий потребительский рынок»,— комментирует экономист.

Ярослав Кабаков дает умеренно позитивный прогноз по инвестициям в СКФО. «При сохранении текущей модели поддержки рост может удерживаться на уровне 8–15% в год, однако его устойчивость будет зависеть от качества проектов и способности региона перейти от доминирования госвложений к более активной роли частного капитала. Вовлеченность инвесторов будет определяться предсказуемостью регулирования, снижением административных рисков и развитием инфраструктуры. Со стороны государства ключевыми остаются упрощение процедур реализации проектов, расширение механизмов гарантий и софинансирования, а также развитие финансовых инструментов. В итоге Северный Кавказ — это рынок ранней стадии с заметным разрывом между потенциалом и институциональной зрелостью, который одновременно формирует и возможности, и ограничения для инвесторов»,— резюмирует эксперт «Финама».

Дмитрий Михеенко