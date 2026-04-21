Турчак пожаловался на работу «наливаек» на Алтае в обход ограничений

Многие «наливайки» и бары продолжают работать в многоквартирных домах в Республике Алтай, несмотря на вступление в силу новых запретов. Об этом заявил глава региона Андрей Турчак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Турчак

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Многие "наливайки" и псевдобары продолжают спокойно работать и на территории Горно-Алтайска, и на территории Майминского района. Формально они оформляются как общепит, ставят пару столиков, но по факту продолжают работать в режиме "наливайки" 24/7. В меню присутствует только алкоголь, кухни никакой нет»,— сказал Андрей Турчак на заседании регионального правительства (цитата по ТАСС). По его словам, после вступления в силу новых ограничений такие точки могли только развиться.

Жители региона все чаще жалуются на шум и драки, уточнил глава региона, а в одном из случаев во время потасовки был ранен подросток. Андрей Турчак сообщил, что ему поступает информация о продаже алкоголя несовершеннолетним. Он призвал провести дополнительные проверки таких заведений.

Первые результаты ограничения продажи алкоголя неоднозначны, отметил глава республики. Вместе с алкомаркетами в многоквартирных домах закрылись магазины, в которых люди много лет покупали товары первой необходимости, а в некоторых микрорайонах это были единственные такие точки. Андрей Турчак поручил рассмотреть вопрос о сохранении и поддержке продуктовых магазинов, которые готовы исключить алкоголь из продажи. Развернутый доклад о влиянии новых запретов на экономическую, медицинскую и социальную ситуации планируется обсудить в июне.

С 1 марта в республике начал действовать запрет на продажу спиртного в магазинах, расположенных в многоквартирных домах. Кроме того, полный запрет розничной продажи алкоголя действует по воскресеньям и в праздничные дни. С понедельника по четверг купить алкоголь можно только с 11:00 до 19:00, по пятницам — с 11:00 до 16:00, по субботам — с 11:00 до 14:00.