Ограничения на продажу алкоголя в Республике Алтай введут с 1 марта 2026 года

Правительство Республики Алтай согласовало введение новых ограничений на розничную продажу алкоголя. Решение было принято на его заседании 21 октября.

Ограничения начнут действовать с 1 марта 2026 года. Они предполагают запрет розничной продажи спиртного по воскресеньям и в праздничные дни. С понедельника по четверг продажа будет возможна только с 11:00 до 19:00, по пятницам — с 11:00 до 16:00, по субботам — с 11:00 до 14:00. Реализацию такой продукции запретят в магазинах, расположенных в многоквартирных домах.

Эти меры призваны сократить число ДТП с участием пьяных водителей и отравлений алкоголем, улучшить состояние здоровья жителей республики. Как сообщил на заседании правительства глава республики Андрей Турчак, в декабре 2026 года планируется подвести первые итоги действия ограничений и при необходимости их скорректировать.

Валерий Лавский