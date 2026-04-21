Глава Удмуртии: авиакомпания «Ижавиа» достигла своего потолка

Глава Удмуртии Александр Бречалов связал приватизацию «Ижавиа» с необходимостью привлечения инвестиций для развития предприятия. В частности, бюджет республики не может потянуть закупку новых самолетов. Об этом он заявил на сессии Госсовета республики.

«”Ижавиа” достигла своего потолка <...> Продолжать дальше осуществлять авиаперевозки двумя “Боингами” и тремя “Яками”, при том что самолеты ветшают — так себе перспектива. Купить новые самолеты: вы знаете, что ни одна авиакомпания с 2022 года не завезла ни одного “Боинга” или “Эирбаса”. “Мс-21” — у нас есть заявка на эти самолеты, но тогда из бюджета потребуется 30 млрд руб. — это четверть всего годового бюджета. Если коротко: “Ижавиа” как авиакомпании и аэропортовому комплексу нужны инвестиции. Это неизбежно связано с финансами»,— сказал глава региона.

Он добавил, что в России 123 авиакомпании, из 19 находятся в полной собственности региона. Господин Бречалов назвал «Ижавиа» хорошим активом с достойной прибылью: предприятие прошло путь от финансового нестабильного предприятия до прибыльной и рентабельной компании. «Однако ее устойчивость в значительной степени поддерживается финансированием из бюджета»,— добавил Александр Бречалов.

Напомним, сейчас 100% «Ижавиа» принадлежит Удмуртии. Стоимость чистых активов «Ижавиа» сейчас равна 3,7 млрд руб. 2025 год компания завершила с чистой прибылью 1,67 млрд руб. (+160% год к году) при выручке 6,8 млрд руб. (+9,6%). Приватизации подлежит 252,1 тыс. обыкновенных акций, или 100% уставного капитала. Поддержать это решение должны народные избранники на сессии Госсовета региона. Эксперты считают, что в условиях дефицита самолетов в России любая авиакомпания со своим воздушным флотом представляет интерес для инвесторов.

