Госсовет Удмуртии согласует продажу всех акций авиакомпании «Ижавиа»

Начальная цена акций местного авиаперевозчика «Ижавиа» (АО) на торгах установится по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком. Это следует из проекта постановления Госсовета Удмуртии о приватизации авиакомпании, который рассмотрят на сессии 21 апреля.

С документом ознакомился «Ъ-Удмуртия». Народные избранники должны согласовать приватизацию 252,1 тыс. обыкновенный акций АО «Ижавиа» (100% уставного капитала) номинальной стоимостью 600 руб. каждая. Продавать общество планируется на открытом аукционе на федеральной торговой площадке «Российский аукционный дом».

Напомним, сейчас 100% «Ижавиа» принадлежит Удмуртии. Региональные власти связывают это решение с необходимостью «выхода авиаперевозчика на новый уровень операционной деятельности» и привлечением инвестиций. Стоимость чистых активов «Ижавиа» сейчас равна 3,7 млрд руб. 2025 год компания завершила с чистой прибылью 1,67 млрд руб. (+160% год к году) при выручке 6,8 млрд руб. (+9,6%). Парк состоит из шести судов — четырех «Як-42» и двух Boeing 373-800. Пять из них в аренде. Эксперты считают, что в условиях дефицита самолетов в России любая авиакомпания со своим воздушным флотом представляет интерес для инвесторов.

