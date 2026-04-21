Более 20 поездов задерживаются из-за повреждений на ж/д в Ростовской области
Из-за повреждения контактной сети на станции Персиановка на участке Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) в Ростовской области задерживаются 23 поезда. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной пассажирской компании.
В СКЖД уточняли, что контактная сеть была повреждена из-за падения обломков БПЛА, движение поездов было приостановлено. В 4:24 мск движение поездов возобновилось. 23 пассажирских поезда прибудут на место назначения с опозданием до семи часов.
Среди них:
- № 50 Санкт-Петербург — Кисловодск
- № 126 Москва — Новороссийск
- № 138 Нижний Новгород — Кисловодск
- № 326 Пермь — Новороссийск
- № 36 Санкт-Петербург — Адлер
- № 84 Москва — Адлер
- № 4 Москва — Кисловодск
- № 418 Самара — Адлер
- № 122 Санкт-Петербург — Новороссийск
- № 12 Москва — Анапа
- № 104 Москва — Адлер
- № 152 Москва — Анапа
- № 252 Санкт-Петербург — Владикавказ
- № 30 Москва — Новороссийск
- № 102 Москва — Адлер
- № 143 Кисловодск — Москва
- № 11 Анапа — Москва
- № 125 Новороссийск — Москва
- № 339 Новороссийск — Нижний Новгород
- № 49 Кисловодск — Санкт-Петербург
- № 249 Новороссийск — Москва
- № 121 Новороссийск — Санкт-Петербург
- № 29 Новороссийск — Москва
Как сообщала пресс-служба железной дороги, пассажиры, чьи поезда задерживаются более чем на четыре часа, будут обеспечены бутилированной водой и едой. По данным ФПК, погрузка питания обеспечена в поезда № 50 Санкт-Петербург — Кисловодск, № 126 Москва — Новороссийск, № 138 Нижний Новгород — Кисловодск, № 326 Пермь — Новороссийск, № 36 Санкт-Петербург — Адлер, № 84 Москва — Адлер, № 4 Москва — Кисловодск, № 418 Самара — Адлер, № 122 Санкт-Петербург — Новороссийск, № 143 Кисловодск — Москва, № 339 Новороссийск — Нижний Новгород.