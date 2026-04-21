Более 20 поездов задерживаются из-за повреждений на ж/д в Ростовской области

Из-за повреждения контактной сети на станции Персиановка на участке Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) в Ростовской области задерживаются 23 поезда. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной пассажирской компании.

В СКЖД уточняли, что контактная сеть была повреждена из-за падения обломков БПЛА, движение поездов было приостановлено. В 4:24 мск движение поездов возобновилось. 23 пассажирских поезда прибудут на место назначения с опозданием до семи часов.

Среди них:

№ 50 Санкт-Петербург — Кисловодск

№ 126 Москва — Новороссийск

№ 138 Нижний Новгород — Кисловодск

№ 326 Пермь — Новороссийск

№ 36 Санкт-Петербург — Адлер

№ 84 Москва — Адлер

№ 4 Москва — Кисловодск

№ 418 Самара — Адлер

№ 122 Санкт-Петербург — Новороссийск

№ 12 Москва — Анапа

№ 104 Москва — Адлер

№ 152 Москва — Анапа

№ 252 Санкт-Петербург — Владикавказ

№ 30 Москва — Новороссийск

№ 102 Москва — Адлер

№ 143 Кисловодск — Москва

№ 11 Анапа — Москва

№ 125 Новороссийск — Москва

№ 339 Новороссийск — Нижний Новгород

№ 49 Кисловодск — Санкт-Петербург

№ 249 Новороссийск — Москва

№ 121 Новороссийск — Санкт-Петербург

№ 29 Новороссийск — Москва

Как сообщала пресс-служба железной дороги, пассажиры, чьи поезда задерживаются более чем на четыре часа, будут обеспечены бутилированной водой и едой. По данным ФПК, погрузка питания обеспечена в поезда № 50 Санкт-Петербург — Кисловодск, № 126 Москва — Новороссийск, № 138 Нижний Новгород — Кисловодск, № 326 Пермь — Новороссийск, № 36 Санкт-Петербург — Адлер, № 84 Москва — Адлер, № 4 Москва — Кисловодск, № 418 Самара — Адлер, № 122 Санкт-Петербург — Новороссийск, № 143 Кисловодск — Москва, № 339 Новороссийск — Нижний Новгород.