Чем известен Тим Кук

20 апреля стало известно, что гендиректор Аpple Тим Кук покинет пост в сентябре и станет исполнительным председателем совета директоров компании. Подробности биографии топ-менеджера крупнейшей IT-компании в мире — в справке “Ъ”.

Тим Кук родился 1 ноября 1960 года в штате Алабама в семье рабочего верфи и домохозяйки. В 1982 году окончил университет Оберна, где изучал инженерные науки. В 1988 году получил степень MBA в Школе бизнеса Фукуа при Дюкском университете.

После учебы работал в компании Intelligent Electronics, был вице-президентом в Compaq Computer Corporation, занимавшейся производством персональных компьютеров. Также 12 лет проработал в корпорации IBM (1982–1994), где дослужился до директора по производству и дистрибуции в Северной Америке.

В марте 1998 года перешел в Apple, которая тогда переживала упадок. Занял пост старшего вице-президента. Провел реструктуризацию цепочек поставок Apple, внедрил модель just-in-time для сложной электроники, лично налаживал отношения с азиатскими производителями. В 2004 году повышен до исполнительного директора, в 2007-м стал главным операционным директором. Входил в совет директоров компании Nike.

Несколько раз формально становился во главе компании, когда ее основатель Стив Джобс проходил курс лечения от рака. В 2011 году Джобс ушел в отставку, и господин Кук был официально назначен новым CEO Apple. За 15 лет работы он увеличил капитализацию Apple с $350 млрд до $4 трлн. Прибыль на акцию выросла в пять раз.

«Наша задача — дать вам то, о чем вы даже не мечтали, но, однажды получив это, не смогли бы представить свою жизнь другой. И вы можете рассчитывать, что Apple сделает это»,— говорил Тим Кук в интервью NBC Rock Center в декабре 2012 года.

Несмотря на финансовый успех компании, Кук подвергается критике за отсутствие прорывных инноваций. Защитники указывают на то, что прорывные инновации случаются раз в десятилетие, и судить Кука за их отсутствие несправедливо.

В 2020 году состояние главы Apple превысило $1 млрд. Считается трудоголиком, часто начинает трудовой день в 4:30 утра и проводит рабочие совещания по телефону в выходные дни. Также известен как большой поклонник фитнеса. Не женат.

Джон Тернус

Чем известен Джон Тернус — преемник Тима Кука

Джон Тернус родился в 1975 году. Получил степень бакалавра в области машиностроения в Пенсильванском университете. Работал инженером-механиком в компании Virtual Research Systems. В 2001 году перешел в Apple. В 2013-м занял пост вице-президента по аппаратной инженерии, а в 2021-м стал старшим вице-президентом компании. Курировал разработку iPad, AirPods, а также поколения iPhone, Mac и Apple Watch. Под его руководством Apple осуществила переход с процессоров Intel на собственные чипы серии M.