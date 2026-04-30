«Туристическая отрасль становится важным драйвером развития экономики региона»

Карачаево-Черкесская Республика в последние годы меняет вектор развития — из традиционно сельскохозяйственного и промышленного региона она становится местом притяжения туристов со всей страны. При этом в КЧР реализуются крупные проекты, связанные с развитием энергетики, закладкой садов и прядильным производством. Об инвестиционной привлекательности РЕГИОНА, мерах поддержки инвесторов и планах по строительству нового курортного поселка — в интервью рассказал глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов.

Фото: пресс-служба главы КЧР

— Какое количество инвестиционных проектов реализуется в Карачаево-Черкесской Республике?

— Карачаево-Черкесская Республика — это динамично развивающий регион, в котором создается комфортная деловая среда и формируется благоприятный инвестиционный климат, позволяющий привлекать инвесторов. В регионе реализуются более 20 крупных инвестпроектов, общая стоимость которых превышает 200 млрд руб.

— Какие отрасли экономики КЧР наиболее интересны для инвесторов?

—Наиболее востребованными для предпринимателей остаются базовые для Карачаево-Черкесии сельскохозяйственный и промышленный сектора экономики. Эти отрасли традиционно сохраняют устойчивые темпы роста. Также инвесторы проявляют интерес и к другим направлениям, таким как туризм, транспорт и гидроэнергетика. На сегодняшний день они становятся важными драйверами социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики.

Промышленность — одна из ключевых отраслей региона, которая лидирует благодаря наличию богатой сырьевой базы и развитым направлениям переработки и производства. Это создает благоприятные условия для реализации инвестиционных проектов в этом секторе.

Что касается сельского хозяйства, то наш регион обладает благоприятными климатическими условиями, а также плодородными почвами и разнообразным рельефом. Это способствует развитию как растениеводства, так и животноводства. Аграрный сектор традиционно занимает значительную долю экономики республики.

И третий сектор, формирующий внутренний валовой региональный продукт и одно из наиболее динамично развивающихся направлений сегодня,— туризм. Ежегодно мы можем наблюдать рост туристического потока в республику. Активно развиваются курорты Архыз, Домбай и Теберда, а сама отрасль имеет мультипликативный эффект для всей экономики республики, в том числе напрямую влияет на развитие населенных пунктов.

В условиях ежегодного роста туристического потока возникает необходимость улучшения транспортной доступности региона. Большим шагом на пути к достижению данной цели стало решение о строительстве первого в республике аэропорта, которое поддержали президент России Владимир Путин и правительство РФ. Для реализации проекта правительство КЧР заключило концессионное соглашение с одним из крупнейших аэрохолдингов страны УК «Аэропорты регионов» на проектирование, строительство и использование (эксплуатацию) нового аэропортового комплекса «Архыз». В настоящее время получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проектной документации на строительство объектов аэродромной и аэровокзальной инфраструктур.

Строительство первого в республике аэропортового комплекса, планируемое к завершению в 2029 году, окажет значительное влияние на транспортную доступность региона, что в свою очередь окажет мультипликативный эффект на туристическую отрасль и экономику региона в целом.

— Расскажите поподробнее о наиболее значимых инвестиционных проектах, которые реализуются в республике.

— Ключевыми для экономики Карачаево-Черкесии являются так называемые прорывные инвестиционные проекты, включенные в Модель экономического развития региона. К их числу относится в первую очередь проект «Развитие всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Архыз"». Он предполагает создание современной туристской инфраструктуры на территории одноименной особой экономической зоны. Проект реализуется на территории Зеленчукского муниципального района КЧР. Стратегический инвестор проекта — ООО «Горные вершины», которое планирует реализовать его до 2030 года. Как ранее уже было озвучено инвестором, общий объем инвестиций в этот проект составляет 89,97 млрд руб. На 1 января 2026 года из этой суммы уже освоено 35,2 млрд руб. В результате реализации инвестпроекта появится более 3 тыс. новых рабочих мест, из которых 1461 уже создано.

Еще один не менее важный для Карачаево-Черкесии проект называется «Каскад Кубанских ГЭС. ГАЭС. Комплексная реконструкция и модернизация». Его реализация предполагает увеличение мощности ГАЭС, а также повышение надежности и безопасности оборудования. Проект реализуется на территории Прикубанского муниципального района КЧР. Инициатором выступило ПАО «РусГидро». Сроки реализации — 2024–2030 годы. В проект инвестировано порядка 16 млрд руб. Его реализация предполагает создание 33 новых рабочих мест.

Если говорить об инвестпроектах в сельском хозяйстве, то главным из них является «Закладка фруктового сада интенсивного типа и строительство ОРЦ на территории Карачаево-Черкесской Республики». Речь идет о создании предприятия по производству свежих фруктов, включающего комплекс интенсивных садов площадью 1 тыс. га и плодо­хранилище мощностью 60 тыс. т единовременного хранения. Проект реализуется в Прикубанском муниципальном районе КЧР, его инициатор — ООО «Архыз-Фрут Логистик». Проект, стартовавший в 2021 году, планируется реализовать до 2029 года. Общий объем инвестиций, озвученный инвестором, составляет 10,1 млрд руб. Из них по состоянию на 1 января 2026 года освоено 1,2 млрд руб. Предполагаемое количество создаваемых рабочих мест на предприятии — 334. На 1 января 2026 года уже трудоустроено порядка 70 человек.

В сфере туризма одним из наиболее значимых является проект «Круглогодичный горный и бальнеологический курортный отель "Аманауз"». Речь идет о строительстве курортного отеля на 454 номера, с зоной питания, фитнес-залом, спа-комплексом с термальными зонами, крытым и открытым подогреваемым бассейнами, детским клубом, горнолыжным прокатом. Инициатор проекта — ООО «Специализированный застройщик "Домбай-Курорт"». Сроки реализации проекта — 2025–2028 годы, общий объем инвестиций — 9,9 млрд руб., из которых на 1 января 2026 года уже освоено 759,3 млн руб. Предполагается создание 290 новых рабочих мест.

Новый отель строится на месте строительства старой гостиницы «Аманауз», возведенной в 1985 году. Название объект получил от горной реки и ущелья Аманауз, расположенных неподалеку. Проект должен был стать главным символом курорта, но строительство остановилось за несколько месяцев до сдачи. С тех пор «Аманауз» стал культовым арт-объектом и частью исторического наследия региона. Предполагается, что при реконструкции сохранят концепт «органической архитектуры», созданный архитекторами Евсеем Перченковым и Германом Костомаровым.

Топ-5 инвестпроектов Карачаево-Черкесии Развитие всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Архыз» Инвестор — ООО «Горные вершины»

Срок реализации — до 2030 года

Объем инвестиций — 89,97 млрд руб. Строительство нового аэропортового комплекса «Архыз» Инвестор — ООО «Архызаэроинвест» (АО «УК "Аэропорты регионов"»)

Срок реализации — 2029 год

Объем инвестиций — 34,5 млрд руб. Каскад Кубанских ГЭС. ГАЭС. Комплексная реконструкция и модернизация Инвестор — ПАО «РусГидро»

Срок реализации — до 2030 года

Объем инвестиций — 16 млрд руб. Закладка фруктового сада интенсивного типа и строительство ОРЦ на территории Карачаево-Черкесской Республики Инвестор — ООО «Архыз-Фрут Логистик»

Срок реализации — 2029 год

Объем инвестиций — 10,1 млрд руб. Круглогодичный горный и бальнеологический курортный отель «Аманауз» Инвестор — ООО «Специализированный застройщик "Домбай-Курорт"»

Срок реализации — 2028 год

Объем инвестиций — 9,9 млрд руб.

Назову еще несколько проектов, реализуемых в агропромышленном комплексе. Один из них — «Увеличение объема сельскохозяйственной продукции за счет проведения мелиорации земель». Он предполагает строительство оросительной системы на 2 тыс. га в целях повышения урожайности сельскохозяйственных культур не менее чем в два раза. Проект реализуется в Прикубанском муниципальном районе республики. Его инициатором выступило ООО «КФХ "Сельхозпром"». Проект стартовал в 2025 году, срок завершения намечен на 2027 год. Общий объем инвестиций составляет порядка 1,3 млрд руб.

В городе Черкесске на базе ООО «Вулкам» — единственного в России производства по переработке овечьей шерсти полного цикла — реализуется инвестпроект «Модернизация прядильного производства», сроки его реализации — 2025–2030 годы. Стоимость проекта — 1,3 млрд руб. инвестиций, из которых на начало этого года освоено уже 129 млн руб. Создание производства предполагает трудоустройство более 120 человек, из которых на 1 января 2026 года уже трудоустроены более 30.

В планах реализация еще одного инвестпроекта в сфере туризма, предполагающего комплексное развитие туристско-рекреационной зоны на территории Малокарачаевского района в селе Красный Курган,— строительство нового курортного поселка. Синхронизировали действия Правительства Карачаево-Черкесии, администрации Малокарачаевского района и представителей инвестора по подготовке к реализации инвестпроекта, который мы оцениваем как приоритетный с точки зрения комплексного развития Малокарачаевского района и республики в целом.

И как я уже сказал, одним из наиболее масштабных, долгожданных и значимых для региона проектов является строительство нового аэропортового комплекса «Архыз». Воздушная гавань предполагает уже в 2030 году годовой объем перевозок пассажиров на внутренних направлениях в объеме почти 1,4 млн чел. Ежегодный объем налоговых отчислений от деятельности аэропорта «Архыз» составит порядка 300 млн руб. Проект реализуется на территории Зеленчукского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики. Инициатор проекта — ООО «Архызаэроинвест» (АО «УК "Аэропорты регионов"»). Завершение реализации проекта намечено на 2029 год, а общий объем инвестиций — 34,5 млрд руб. Планируется создание 550 новых постоянных рабочих мест, 1,5 тыс. рабочих мест будет создано на период строительства.

Обеспечение Карачаево-Черкесии авиасообщением станет одним из ключевых факторов роста туристического потока в регионе. Планируем, что благодаря открытию аэропорта уже к 2030 году мы сможем достичь турпотока 4 млн человек в год.

В апреле 2026 года Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проекту аэровокзального комплекса аэропорта Архыз в Карачаево-Черкесии. Там появится терминал площадью 25 тыс. кв. м в 40 км от Черкесска. Терминал сможет принимать 1 тыс. пассажиров в час, его оснастят тремя телескопическими трапами, залом повышенной комфортности, стандартными зонами регистрации, досмотра и отдыха, парковкой на 300 машин. Аэродромная инфраструктура включает взлетно-посадочную полосу длиной 3 тыс. м, рулежные дорожки и стоянки для вертолетов Ми-8 и Ми-26. Полоса позволит принимать самолеты типа Boeing 737 и Airbus A320.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Ожидается, что благодаря открытию аэропорта «Архыз» к 2030 году турпоток в КЧР достигнет 4 млн человек в год

— Какие инфраструктурные проекты еще реализуются в республике?

— Помимо инвестиционных проектов по улучшению туристической и транспортной инфраструктуры в сфере туризма, мы комплексно подходим к обеспечению жителей и гостей Карачаево-Черкесии современной инфраструктурой. Здесь отдельное внимание уделяется обновлению инженерной инфраструктуры в населенных пунктах респуб­лики. Мы, в частности, прокладываем новые сети электро-, газо- и водоснабжения, а также водоотведения, модернизируем и обновляем устаревшие объекты. Это достаточно острая проблема для Карачаево-Черкесии, но мы ее постепенно решаем. За последние два года проведен большой объем работ по строительству новых систем водоснабжения. Считаю, что каждый из данных объектов важен и несет практические значение для комфортной жизни наших граждан.

— Какие меры поддержки инвесторов существуют в КЧР?

— В Карачаево-Черкесии действует ряд механизмов государственного стимулирования инвестиционной деятельности. Это республиканские законы «О государственном стимулировании инвестиционной деятельности в Карачаево-Черкесской Республике» и «О порядке предоставления государственных гарантий Карачаево-Черкесской Республики под инвестиционные проекты». В соответствии с указанными нормативно-правовыми актами инвесторы имеют возможность воспользоваться налоговыми льготами и преференциями, а также получить земельные участки в аренду без проведения торгов при соблюдении ряда инвестиционных обязательств.

Кроме того, в целях повышения инвестиционной привлекательности Карачаево-Черкесской Республики в регионе внедрена система поддержки новых инвестиционных проектов «Региональный инвестиционный стандарт», а также система сопровождения инвестиционных проектов на муниципальном уровне — «Муниципальный инвестиционный стандарт».

В рамках уже проведенной работы в данном направлении — в республике разработаны и утверждены инвестиционная декларация и свод инвестиционных правил, сформирован Инвестиционный совет Карачаево-Черкесской Республики, создано агентство инвестиционного развития региона, разработана обособленная инвестиционная карта КЧР, а также функционирует механизм обратной связи для инвесторов.

Самое главное, каждый инвестор, который приходит в республику с конкретным проектом и долгосрочными планами, может рассчитывать на постоянную поддержку, как мою лично, так и коллег Правительства КЧР. В этом нам помогают решения Президента России Владимира Путина, действующие механизмы государственной поддержки, инициированные Правительством России, и, конечно, трудолюбие и заинтересованность наших жителей, которые всегда занимают созидательную позицию.

Беседовал Дмитрий Михеенко