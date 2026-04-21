Полигон ТБО в Ленобласти охватил пожар

В ночь на 21 апреля на территории полигона твердых бытовых отходов в деревне Лепсари Всеволожского района Ленинградской области зафиксировано открытое горение. Местные жители сообщают о сильном запахе гари, химических выбросах и пепле, оседающем в близлежащих садоводствах.

В пресс-службе МЧС по Ленинградской области рассказали, что на полигоне твердых бытовых отходов зафиксировано тление мусора на площади 1 500 кв. метров. К ликвидации тления привлечены силы и средства пожарно-спасательного гарнизона региона.

Жители ближайшего СНТ задыхаются от запаха гари и химических отходов

Фото: Александр Низовский Жители ближайшего СНТ задыхаются от запаха гари и химических отходов

Согласно сообщениям в социальных сетях, возгорание на полигоне началось около трех часов ночи. Очевидцы публикуют видеозаписи с открытым пламенем и густыми клубами дыма, которые к утру накрыли прилегающие СНТ. Жители СНТ «Лепсари», расположенного менее чем в 500 метрах от полигона, сообщают о невозможности находиться на улице из-за плотного дыма и неприятного запаха.

Кирилл Конторщиков