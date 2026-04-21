На строительство 18 ЖК в пригороде Челябинска банк выделил 2 млрд рублей

Застройщику «Органика» ВТБ открыл кредитную линию в размере 2 млрд руб. на строительство одноименного жилого района в пригороде Челябинска. В рамках первой очереди планируется сдать 105 частных домов, сообщает пресс-служба ВТБ.

Проект подразумевает строительство 963 домов комфорт и бизнес-класса на территории 130 га Кременкульского сельского поселения Сосновского района. Они будут поделены на 18 жилых комплексов. По данным с сайта администрации Сосновского округа, проект также включает возведение школы, детского сада, гостиницы и магазина.

Специализированный застройщик «Органика» зарегистрирован в Челябинске в 2024 году. Он входит в состав группы компаний «ЭРА девелопмент», которую основал Андрей Шлотгауэр. В Челябинской области ГК реализует еще три проекта возле поселка Красное поле Сосновского округа — ЖК «Эстетика», поселки «Европейский» и «Европейский 2».

