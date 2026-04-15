Пилотная приватизация

Авиакомпанию «Ижавиа» внесут в прогнозный план приватизации Удмуртии на 2026 год. Сейчас 100% АО принадлежит республике. Председатель правительства республики Роман Ефимов связал это решение с необходимостью «выхода авиаперевозчика на новый уровень операционной деятельности» и привлечением инвестиций. Стоимость чистых активов «Ижавиа» сейчас равна 3,7 млрд руб. Эксперт отметил, что в условиях дефицита самолетов в России любая авиакомпания со своим воздушным флотом представляет интерес для инвесторов. Проект приватизации планируют рассмотреть на сессии Госсовета Удмуртии через неделю.

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Правительство Удмуртии решило приватизировать авиакомпанию «Ижавиа», сообщает пресс-служба кабмина. «Открытие международных рейсов требует от авиакомпании выхода на новый уровень операционной деятельности,— объясняет председатель правительства республики Роман Ефимов.— Это предполагает целенаправленные инвестиционные вложения. В ПФО “Ижавиа” — единственная региональная авиакомпания, которая на 100% принадлежит субъекту РФ».

По словам премьера, привлеченные инвестиции позволят «Ижавиа» приобретать новые суда и расширять маршрутную сеть. «Передача таких активов инвесторам — сложившийся тренд. Мы видим в этом не завершение регионального присутствия, а стремление в будущее»,— отметил он. Аукцион на электронной площадке будет абсолютно прозрачным, добавил господин Ефимов.

Вопрос о приватизации авиакомпании планируется рассмотреть на ближайшей сессии Госсовета Удмуртии 21 апреля. Сроки, способ продажи акций и требования к потенциальному инвестору определят к этому времени. Соответствующий проект изменений готовят региональные минимущество и миндортранс.

Гендиректор «Ижавиа» Александр Синельников от комментариев отказался. «Приватизация и продажа — это исключительное право собственника. Я не могу его комментировать, кроме того, что все происходящее воспринимаю с позитивом»,— написал он в Telegram.

О компании ОАО «Ижавиа» было зарегистрировано в 2004 году в результате приватизации одноименного ГУП, говорится в архивных материалах «Ъ», тогда же начались судебные тяжбы между Росимуществом и властями Удмуртии, поскольку ведомство выступало против перехода «Ижавиа» из федеральной собственности в региональную. Они завершились в 2008 году: перевозчика сохранили за республикой. Ижевское авиапредприятие существует с 1944 года. В августе 2019 года «Ижавиа» оптимизировали и разделили на два юридических лица: аэропорт и авиакомпанию. Тогда появилось АО «Аэропорт Ижевска» (сейчас 99,5% акций принадлежит «Ижавиа», 0,5% — региональному миндортрансу). Руководителем структур является Александр Синельников. Правительственная доля «Аэропорта Ижевска» вносилась в прогнозный план приватизации в 2023-2024 годах, в частности, для снижения расходов на управление госимуществом, но продана не была.

Парк компании состоит из шести судов — четырех «Як-42» и двух Boeing В737-800, следует из ежегодного финансового отчета предприятия на «СПАРК-Интерфакс». «Ижавиа» осуществляет рейсы в 15 городов РФ, в их числе Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Минеральные воды и др. Основное направление деятельности — перевозки пассажиров, почты и грузов на регулярных и чартерных рейсах.

2025 год «Ижавиа» завершила с чистой прибылью 1,67 млрд руб. (+160% год к году) при выручке 6,8 млрд руб. (+9,6%). Стоимость чистых активов предприятия равна 3,72 млрд руб. (+57,9%). Пассажиропоток «Ижавиа» в 2025 году составил 674,1 тыс. человек, что на 3% меньше, чем в 2024-м. Аэропорт Ижевска в целом обслужил 865,9 тыс. пассажиров.

В ноябре 2025 года в эксплуатацию был введен новый терминал международного аэропорта Ижевска имени М. Т. Калашникова пропускной способностью 400 пассажиров в час. Объем инвестиций в объект превысил 4,3 млрд руб. Сейчас аэрогавань принимает только региональные рейсы, международные перелеты планируется запустить до конца 2026 года.

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев отметил, что «Ижавиа» — одна из последних авиакомпаний с объединенным авиаотрядом, когда перевозчик осуществляет перелеты и является оператором аэрогавани. В стране долгое время наблюдается тренд на разделение этих сфер.

«В целом, и тот и другой сегменты рентабельны: интересанты на эти активы найдутся. Сейчас в России наблюдается дефицит воздушных судов. Поэтому любая авиакомпания, которая имеет в собственности самолеты, может представлять интерес для обеспечения полетов как по существующим маршрутам сети, так и по новым направлениям»,— сказал господин Пантелеев.

По словам эксперта, ценность нового терминала для потенциального инвестора была бы выше при выполнении полетов по международной маршрутной сети. «У российских авиакомпаний ограничен банк для внушительной полетной программы. Ижевск для иностранных перевозчиков не так интересен: рядом находятся, например, Казань и Уфа»,— отметил он. Господин Пантелеев допустил, что наличие региональной авиакомпании у оператора позволяет так или иначе решать эту проблему, привлекая на международные перелеты собственные суда.

Владислав Галичанин