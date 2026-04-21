Глава Удмуртии: техническое оснащение центра БПЛА в Ижевске начнется в апреле

Техническое оснащение будущего центра БПЛА в Ижевске начнется в апреле. Объект разместится на базе бывшей столовой ИжГТУ. В здании уже начались ремонтные работы: требуется капремонт учебно-лабораторного корпуса. Об этом рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов на сессии Госсовета республики.

Напомним, размер субсидии на оснащение центра составляет 976,2 млн руб. Конкурс в середине апреля выиграла управляющая компания «Промпарк». Она была единственной, кто заявился на конкурс.

Центр получил аккредитацию в марте 2025 года. Площадь объекта превысит 2,5 тыс. кв. м. В состав НПЦ войдут 15 резидентов, включая ИжГТУ, УдГУ и крупных производителей дронов. Центр будет работать по трем основным направлениям: разработка новых БПЛА, их мелкосерийное производство, а также подготовка профильных специалистов.

