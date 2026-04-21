На Ямале с помощью нейросетей смогут находить автомобили в розыске

Компания NtechLab внедрит систему искусственного интеллекта для поиска автомобилей по ориентировкам правоохранительных органов на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщили ТАСС в компании.

Алгоритмы видеоаналитики будут считывать данные с камер, установленных на основных магистралях региона, и распознавать транспорт по номеру, модели и цвету, сопоставляя их с базами данных о машинах в розыске, угоне, причастных к ДТП или скрывшихся с места преступления.

В 2023 году на Ямале компания запустила систему Find Face Multi, которая работает на городских камерах для поиска преступников и пропавших людей, а теперь ее применение расширили на дорожную инфраструктуру и ключевые торговые центры. Всего к системе на Ямале подключено около 2 тыс. городских камер, благодаря чему раскрывается каждое четвертое преступление, а также 20 дорожных камер.

Напомним, в сентябре правительство Ямала и компания NtechLab подписали соглашение о внедрении технологий искусственного интеллекта в различные сферы региона. Нейросети компании планируют задействовать в модернизации отраслей экономики, здравоохранения, ЖКХ, строительства, охраны общественного порядка и в развитии городской среды.

Ирина Пичурина