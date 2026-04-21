Количество подтопленных участков в Удмуртии выросло до 97

97 придомовых территорий подтоплено в Удмуртии на утро 21 апреля. За сутки их количество выросло на 56 участков, освободились от паводка 17 территорий.

Новые подтопленные участки появились СНТ «Восход» в Глазовском районе: в зоне паводка оказалось 52 дачных участка. В СНТ «Буммашевец-3» в Якшур-Бодьинском районе за сутки подтопило 15 участков. В поселке Игра вновь подтопило четыре участка. В поселке Кез подтопило две придомовые территории частных домов.

В селе Яган в Малопургинском районе подтоплены 12 придомовых территорий, на 3 меньше, чем днем ранее. В поселке Балезино — 12. Остаются под водой низководный мост в деревне Гуляево и участок дороги Полом—Поломское в Кезском районе.

Паводок в Удмуртии начался 30 марта. Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о транспортной изоляции деревни Гуляево и разбитой объездной дороге по сатье за халатность (ст. 293 УК). В пяти районах идет вакцинация жителей подтапливаемых зон от гепатита А. По данным Роспотребнадзора, санитарно-эпидемиологическая обстановка остается благополучной. На севере Глазова эвакуировали собак из приюта для животных.