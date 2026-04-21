В Ярославской области задержали пособников телефонных мошенников

В Ярославской области сотрудники правоохранительных органов раскрыли деятельность трех преступных групп, которые помогали телефонным мошенникам. Об этом сообщили в МВД и ФСБ, которые совместно работали над задержанием подозреваемых.

Преступники содействовали «украинским колл-центрам в мошенничестве и вымогательстве у россиян денежных средств», чтобы впоследствии использовать их «в интересах ВСУ», заявили в ФСБ.

В полиции уточнили, что «для размещения сим-боксов соучастники арендовали квартиры в Ярославле и Костроме». «С использованием этих незаконных узлов связи у россиян были похищены крупные суммы. Причиненный ущерб превышает 8 млн руб.», — указано в пресс-релизе.

В ходе обысков были изъяты четыре СИМ-бокса и более двух тысяч СИМ-карт, отметили в ФСБ.

УМВД по Ярославской области возбудило три уголовных дела по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции). Подозреваемые задержаны, им грозит до шести лет лишения свободы.