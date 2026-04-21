Запашный рассказал о негативном оттенке слова «зоозащитник»

Гендиректор Большого московского цирка Эдгард Запашный считает, что слово «зоозащитник» может приобретать негативный оттенок из-за «необъективных обвинений» в адрес цирков.

«Сам факт нашего существования является для них (зоозащитников. — "Ъ") главным поводом для борьбы... Слово "зоозащитник" нередко получает негативный оттенок, потому что то, как иногда ими подается информация, дискредитирует их самих», — сказал господин Запашный.

Заявление прозвучало в комментарии ТАСС по теме вчерашнего инцидента в цирке Ростова-на-Дону, где тигр покинул манеж и вышел в зал.

20 апреля во время номера с тиграми в цирке в Ростове-на-Дону упала защитная сетка, ограждавшая арену. В результате животное выпрыгнуло за пределы манежа и оказалось в зале, где находились зрители. Хищника оперативно вернули в вольер, никто не пострадал. Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Господин Запашный полагает, что этот случай не подтверждает мнение о том, что животные в цирке боятся дрессировщиков. «Животное не защищалось от пришедшего дрессировщика, не нападало... спокойно приняло поводок и ошейник»,— сказал господин Запашный.

В 2024 году руководитель «Альянса защиты животных» Юрий Корецких обвинил Эдгарда Запашного в жестоком обращении с животными. Он опубликовал в соцсети видео с кадрами избиения тигров, якобы произошедшего в цирке на проспекте Вернадского. Господин Запашный в в ответ разместил в Telegram пост с заголовком «Враги внутри России». В мае прошлого года суд отклонил иск господина Корецких к господину Запашному о защите чести и деловой репутации. В январе 2026-го суд оштрафовал Юрия Корецких по статье о дискредитации армии.