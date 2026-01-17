Судившегося с Запашным зоозащитника оштрафовали за дискредитацию армии

Тверской районный суд Москвы оштрафовал руководителя «Альянса защиты животных» Юрия Корецких за дискредитацию ВС РФ. О судебном решении сообщает ТАСС.

По информации агентства, по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ зоозащитнику назначили штраф в размере 40 тыс. руб. Поводом для составления протокола стал видеоролик, добавило агентство, не уточнив содержание видео.

ТАСС указывает, что в 2024 году господин Корецких обвинил директора Большого московского государственного цирка Эдгарда Запашного в жестоком обращении с животными. В соцсети он опубликовал видеоролик с кадрами избиения тигров. Утверждалось, что животных били братья Запашные в цирке на проспекте Вернадского. Позднее господин Запашный в Telegram-канале разместил пост с заголовком «Враги внутри России» и заявил, что зоозащитник Корецких «открыто заявляет о своей причастности к "Правому сектору"» (признан в РФ террористическим и экстремистским и запрещен).

В мае 2025 года Гагаринский суд Москвы отклонил иск Юрия Корецких к Эдгарду Запашному о защите чести и деловой репутации.