Дума Екатеринбурга перенесла вопрос о переносе Дня города из-за мэра Орлова

Екатеринбургская гордума планировала рассмотреть вопрос о переносе Дня города сегодня, 21 апреля, но рассмотрение перенесли. Напомним, на прошлой неделе депутаты рассмотрели предложение мэра Алексея Орлова о переносе даты празднования Дня города на заседании комиссии по местному самоуправлению. Празднование хотят перенести в первую субботу августа вместо третьей. Тогда пояснялось, что перенос необходим для проведения мероприятий в более благоприятных погодных условиях.

Депутат Константин Киселев спросил, почему вопрос не будет рассматриваться сегодня. Он напомнил, что также однажды не стали рассматривать вопрос о вводе ставки второго первого вице-мэра, хотя на комиссии вопрос обсуждался.

Вице-спикер Михаил Матвеев, отвечая на вопрос депутата, пояснил, что вопрос перенесли из-за командировки главы города Алексея Орлова. В эти дни он работает на Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — сила России», но хотел бы лично принять участие в заседании гордумы, где будет обсуждаться вопрос о праздновании Дня города.

