Дума Екатеринбурга отменила заседание по вводу ставки второго перового вице-мэра

В Екатеринбургской городской думе отменили внеочередное заседание на 26 августа, на котором депутаты планировали внести изменения в устав и в структуру администрации города, предусматривающие создание ставки второго первого заместителя главы муниципалитета. «Не владеем информацией, в связи с чем отменено заседание»,— пояснили «Ъ-Урал» в пресс-службе представительного органа.

Мэрия инициировала введение должности второго первого вице-мэра в конце июля. По словам директора департамента кадровой политики администрации Елены Хазовой, изменения связаны с увеличением сложности задач в сферах градостроительной деятельности, транспорта и развития инфраструктуры города. «Направления приобрели стратегическую значимость для устойчивого развития Екатеринбурга, сопоставимые по влиянию с вопросами управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами, которые находятся в ведении действующего первого заместителя главы Игоря Сутягина»,— добавила она.

Предполагается, что новую должность займет заместитель главы города Рустам Галямов, который курирует сферу строительства, с декабря 2023 года — вопросы транспорта, включая реализацию транспортной реформы.

В пятницу, 22 августа, соответствующие поправки в устав и в структуру мэрии Екатеринбурга одобрили члены думской комиссии по МСУ. Ее председатель Дмитрий Сергин («Единая Россия») подчеркнул, что депутаты одобряют действия главы Алексея Орлова по «выстраиванию эффективной работы администрации».

Против изменений выступил депутат от «Яблока» Константин Киселев, который указал, что решение не было согласованы с «вышестоящими структурами». «Идут досрочные выборы губернатора, давайте мы отклоним решение и получим одобрение людей, которые сегодня заботятся о Свердловской области, чтобы повестка не сбивалась, и мы занимались тем делом, которое поможет региону и городу»,— обратился он к собравшимся. Депутат от КПРФ Виктор Сомиков призвал коллегу «не пугать страшными последствиями». «Администрация обсудила все возможные варианты, если она выходит на думу, то несет ответственность, в том числе и первое лицо»,— заверил коммунист.

За рассмотрение поправок на очередном заседании думы 26 августа выступили пять депутатов, один — выступил против.

Василий Алексеев