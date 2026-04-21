Три человека погибли при спуске с горы в Бурятии

На одном из популярных туристических маршрутов в Окинском районе Бурятии обнаружены тела трех человек. По предварительной информации регионального управления МЧС, причиной смерти туристов стало сильное переохлаждение. Они погибли во время спуска с горы Мунку-Сардык.

В ведомстве уточнили, что группа была официально зарегистрирована, однако личности погибших пока не установлены, передает «Интерфакс». К месту происшествия выдвинулись специалисты Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.

Как сообщили «Ъ» источники, погибшие были частью туристической группы из Красноярска общим числом 15 человек. О гибели товарищей тургруппа сама сообщила спасателям.

Прокуратура Республики Бурятия контролирует установление обстоятельств гибели туристов, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. Тела погибших обнаружены в ночь с 20 на 21 апреля, добавили там.

