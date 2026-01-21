В отношении Чубайса открыли производство об аресте имущества на 11,9 млрд рублей

Судебные приставы открыли еще одно исполнительное производство об аресте имущества в отношении бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные и иные материалы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Чубайс

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Анатолий Чубайс

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Материалы поступили из Арбитражного суда Москвы. Из них следует, что на счета Анатолия Чубайса наложен обеспечительный арест в размере 11,9 млрд руб. На этом основании приставы открыли исполнительное производство.

12 декабря «Роснано» выдвинула иск к бывшему руководству корпорации о взыскании 11,9 млрд руб. убытков по проекту Crocus. Цель инициативы заключалась в создании в России производства магниторезистивной оперативной памяти MRA. Судом на счета господина Чубайса был наложен арест. Также арестованы счета других ответчиков по делу. Всего по иску привлечены 13 человек, связанных с деятельностью «Роснано».

В начале апреля московский арбитраж арестовал активы Анатолия Чубайса и еще семи ответчиков на 5,6 млрд руб. по другому иску «Роснано». В ответ господин Чубайс подал ходатайство о снятии обеспечительных мер. Иск корпорации включает требование о «солидарном взыскании убытков» в 3,892 млрд руб. и $20,4 млн. Тогда речь шла о провальном проекте бывшего топ-менеджмента «Роснано», связанном с созданием «гибких планшетов» Plastic Logic.