Бывшего редактора Ura.ru Аллаярова приговорили к 5 годам колонии общего режима

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга назначил бывшему редактору информационного агентства Ura.ru Денису Аллаярову 5 лет колонии общего режима, передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. Его признали виновным по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий). В ходе судебных прений на прошлом заседании для него запросили пять лет колонии общего режима.

Денис Аллаяров полностью признал вину в апреле этого года. По словам журналиста, он относился к своим действиям легкомысленно, как к простой работе с анонимным источником, который оказался его родственником. «Я понимал, что за эти деньги он мне скинет сводки»,— говорил он.

Изменение своей позиции журналист объяснил стрессом, который пережил при задержании, а сейчас считает свои действия ошибкой. По его данным, его дядя Андрей Карпов, будучи полицейским, получал деньги и от другого крупного СМИ, конкурента Ura.ru.

Согласно обвинению, в апреле 2024 года Денис Аллаяров, занимая должность редактора Ura.ru, договорился со своим дядей Андреем Карповым, который на тот момент занимал должность начальника уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу, что тот будет передавать ему оперативные сводки для написания эксклюзивных новостей по криминальной тематике. Полицейский согласился: по его словам, он хотел помочь племяннику в продвижении по карьерной лестнице. Общая сумма взятки, как озвучивалось на суде, составила 120 тыс. руб.

25 ноября 2025 года суд назначил Андрею Карпову четыре года условно, учитывая его сотрудничество со следствием. Трудовой контракт с Денисом Аллаяровым был завершен 27 ноября — в тот день, когда агентство Ura.ru вошло в состав холдинга «Ридовка».

На прошлых заседаниях стало известно, что Ura.ru могут вернуть Дениса Аллаярова обратно на работу. Впрочем, только в качестве журналиста.

Артем Путилов