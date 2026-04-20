«Мое нахождение в изоляторе уже способствовало моему исправлению»

Гособвинитель запросил пять лет лишения свободы со штрафом 1,2 млн руб. для бывшего редактора Ura.ru Дениса Аллаярова, обвиняемого в даче взятки своему дяде-полицейскому за предоставление оперативных сводок для написания эксклюзивных новостей. Журналист в последнем слове попросил проявить к нему милосердие и не лишать его свободы. Суд планирует вынести приговор уже 21 апреля.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Денис Аллаяров на заседании суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На судебном процессе по уголовному делу экс-редактора Ura.ru Дениса Аллаярова, обвиняемого по ч.3 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий), в Верх-Исетском райсуде Екатеринбурга прошли прения. На них гособвинение запросило для журналиста пять лет колонии общего режима и штраф 1,2 млн руб.

Согласно обвинению, в апреле 2024 года Денис Аллаяров, занимая должность редактора Ura.ru, договорился со своим дядей Андреем Карповым, который на тот момент занимал должность начальника уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу, что тот будет передавать ему оперативные сводки для написания эксклюзивных новостей по криминальной тематике. Полицейский согласился: по его словам, он хотел помочь племяннику в продвижении по карьерной лестнице. 25 ноября 2025 года суд назначил Андрею Карпову четыре года условно, учитывая его сотрудничество со следствием. Трудовой контракт с Денисом Аллаяровым был завершен 27 ноября — в тот день, когда агентство Ura.ru вошло в состав холдинга «Ридовка».

После выступления гособвинителя с последним словом выступил Денис Аллаяров, который с момента задержания летом 2025 года категорически отрицал участие в незаконных действиях, а к концу процесса признал вину.

Подсудимый подчеркнул, что в редакции не раскрывали личные данные. «Сведения из сводок мы использовали, чтобы узнать о происшествиях. Всю информацию мы проверяли у правоохранительных органов», — сказал он.

Денис Аллаяров подчеркнул, что именно Андрей Карпов спровоцировал его на покупку сводок. По его словам, он не понимает, почему взяточнику в погонах назначили условный срок, а журналисту грозит реальный.

«Моя опасность, как личности — минимальна. Мое нахождение в изоляторе уже способствовало моему исправлению. Я прошу проявить ко мне милосердие, не лишать меня свободы и вынести справедливый приговор»,— сказал журналист.

За время проведения судебного разбирательства было опрошено множество свидетелей: полицейские, журналисты Ura.ru, родственники бывшего редактора, депутаты и чиновники Екатеринбурга. Многие из них, рассказывая о журналисте, подчеркивали его положительные черты — честность, принципиальность, порядочность и профессионализм.

Оглашение приговора по уголовному делу планируется уже 21 апреля.

Артем Путилов