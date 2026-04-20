В Энергодаре отключили свет из-за ремонта на электросетях

В Энергодаре отключено энергоснабжение, сообщил мэр города Максим Пухов. Это необходимо для неотложного ремонта электротехнического оборудования, написал он в своем Telegram-канале.

Город-спутник Запорожской АЭС будет оставаться без света ориентировочно до полудня 21 апреля. Критическая инфраструктура и социально значимые объекты будут запитаны от резервных источников.

В Энергодаре участились перебои с электроснабжением. Очередное отключение зафиксировано сегодня; до этого город столкнулся с масштабным блэкаутом, который начался вечером 14 апреля и продлился почти двое суток. В основном отключения происходят из-за ударов по энергообъектам со стороны украинской армии.