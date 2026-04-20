Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар обесточен

Энергодар, город-спутник Запорожской АЭС, был обесточен. Предположительно, причина отключения находится «за пределами города». Об этом ТАСС сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

В предыдущий раз Энергодар отключали от электроснабжения 15 апреля. Мэр Максим Пухов заявлял, что причиной тому стали удары по энергетическим объектам за пределами города.

За прошедшую неделю на ЗАЭС дважды происходил блэкаут. Евгения Яшина заявляла, что последнее отключение произошло 16 апреля из-за кратковременной потери питания и срабатывания автоматики. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси говорил, что электричество отключалось примерно на 40 минут.