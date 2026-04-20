Куба подтвердила недавние переговоры с американской делегацией

Куба провела в республике переговоры с американской делегацией, подтвердил замглавы департамента МИД республики по связям с США Алехандро Гарсиа дель Торо. По его словам, для кубинской делегации главной темой встречи стало устранение энергетической блокады страны.

Американскую сторону представляли помощники госсекретаря, а кубинскую — заместитель министра иностранных дел, рассказал представитель МИДа. «В ходе встречи ни одна из сторон не устанавливала крайних сроков и не делала никаких угроз, как сообщалось в американской прессе. Весь обмен мнениями был уважительным и профессиональным»,— сказал Алехандро Гарсиа дель Торо газете Granma.

Представитель МИДа назвал энергетическую блокаду Кубы «неоправданным наказанием всего кубинского населения». «Это также форма глобального шантажа против суверенных государств, которые имеют полное право экспортировать топливо на Кубу в соответствии с принципами свободной торговли»,— добавил господин Гарсиа дель Торо.

По информации Axios, делегация Госдепартамента США посетила Гавану 10 апреля. Во встрече участвовал внук бывшего секретаря ЦК Компартии Кубы Рауля Кастро — Рауль Гильермо Родригес Кастро. Американская делегация призывала кубинские власти обеспечить демократические и экономические свободы, прежде чем отношения двух стран «необратимо испортятся», отмечали источники издания. Это были первые за 10 лет переговоры между США и Кубой.