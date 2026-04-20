Теннисист Алькарас получил премию «Лауреус» как лучший спортсмен года

Испанский теннисист Карлос Алькарас удостоен премии как лучший спортсмен 2025 года по версии Laureus World Sports Academy (Мировая академия спорта «Лауреус»). Церемония вручения наград состоялась в Мадриде.

В 2025 году Алькарас стал победителем открытых чемпионатов Франции («Ролан Гаррос») и США (US Open). Он также вернул себе первенство в мировом рейтинге.

На награду в номинации «Спортсмен года» претендовали прыгун с шестом Арман Дюплантис, теннисист Янник Синнер, футболист Усман Дембеле, мотогонщик Марк Маркес и велогонщик Тадей Погачар.

Среди других победителей — футболист «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль (лучший молодой спортсмен года), гольфист Рори Макилрой (номинация «Возвращение года»), чемпион мира в составе сборной Германии Тони Кроос (номинация «Спортивное вдохновение»).

«Командой года» по версии «Лауреус» стал футбольный клуб «Пари Сен-Жермен». В 2025 году клуб выиграл чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов и Межконтинентальный кубок.

Премию «Лауреус» учредили в 1999 году. На первом этапе кандидатов выбирает спортивная пресса, затем голосуют 50 членов академии — знаменитые в прошлом спортсмены. Лауреаты получают 30-сантиметровую статуэтку от Cartier из золота и серебра. Из россиян в 2007 и 2009 году спортсменкой года признавали легкоатлетку Елену Исинбаеву, в 2001-м — победителей в номинации «Прорыв года» становился теннисист Марат Сафин.