Экс-ректор УлГТУ в СИЗО писала о проблемах искусственного интеллекта

В пятницу в Ульяновске, в помещении штаба общественной поддержки «Единой России» состоится презентация новой книги бывшего ректора Ульяновского государственного технического университета (УлГТУ) Надежды Ярушкиной «Искусственный интеллект и семантическое обучение», над которой она работала, находясь в СИЗО по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», Надежде Ярушкиной и еще троим руководителям подразделений УлГТУ следственное управление СКР в начале февраля прошлого года предъявило обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). По версии следствия, обвиняемые «безосновательно зачисляли в вуз иностранных студентов, не владеющих русским языком», в то время как «за каждого зачисленного студента из бюджета РФ на счет вуза переводились денежные средства». По данным СУ СКР, с 2022 года по 2025 год «было необоснованно зачислено 129 иностранных студентов», ущерб бюджету — 20 млн руб. По ходатайству следствия суд избрал ректору меру пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемые вину не признают, поясняя, что нарушений не было, работа вуза по обучению иностранных студентов шла в полном соответствии с законодательством.

Ульяновская общественность встала на защиту экс-ректора УлГТУ, отмечая, что Надежда Ярушкина — ученый, известный на мировом уровне по научным работам в сфере искусственного интеллекта. К суду и к следственным органам, к Госдуме и президенту России с просьбой изменить меру пресечения на более мягкую, соразмерную вменяемому преступлению обращались представители IT-сообщества, Общественная палата региона, преподаватели и ученые УлГТУ и УлГПУ, руководители Ульяновского механического завода, НИИ авиастроения, Российская ассоциация искусственного интеллекта, простые ульяновцы.

Год назад, в марте 2025 года, Ленинский районный суд отказал прокурору и следствию в удовлетворении их требований о продлении заключения под стражей и изменил обвиняемым меру пресечения на домашний арест. А в декабре 2025 года Ульяновский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу защиты, признал решение Ленинского райсуда незаконным и освободил Надежду Ярушкину и других обвиняемых из-под домашнего ареста, изменив меру пресечения на запрет определенных действий (запрет на использование без необходимости средств связи и на отсутствие обвиняемого в своей квартире в ночное время). Сейчас Надежда Ярушкина работает в IT-компании ZeBrains (ООО «Зебрейнс», основная доля у Александры Щербины) архитектором интеллектуальных систем в отделе искусственного интеллекта, но для работы ей необходим интернет, которого под домашним арестом она лишена.

Как рассказал «Ъ-Волга» сын экс-ректора Глеб Гуськов, действительно, основу новой книги — план, основные мысли, главные формулировки и фундаментальные вещи по искусственному интеллекту, которые держала в своей голове — Надежда Ярушкина подготовила еще в СИЗО, делая заметки от руки, а он уже затем оцифровывал их.

Сергей Титов, Ульяновск